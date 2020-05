Gianluca Vialli pričao je o svojoj borbi s rakom. Kaže da se dobro osjeća, ali i da još živi u strahu

Svaki znak bolesti kod njega probudi sumnju i natjera ga da se zapita je li se vratio. Priznaje to Gianluca Vialli osvrčući se na svoju životnu borbu. Kaže i da se dobro osjeća te da je vratio mišićnu masu kroz vježbe u društvu supruge. Dodaje, ipak, da je zabrinut i da živi u strahu.

Sedamnaest mjeseci trajala je njegova bitka sa rakom gušterače; radioterapije i kemoterapije su ga iscrpile. Izgubio je u kratkom razdoblju 15-ak kilograma. U ožujku je konačno od liječnika čuo riječi koje je dugo želio; zdrav je.

Dapače, Viallijev imunološki sustav oporavio se do te mjere da ne spada u rizičnu skupinu u slučaju zaraze koronom. No, da ne može prestati misliti o najtežim danima života jednako je tako točno.

