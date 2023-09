Girona nas sve želi uvjeriti da je najcool momčad La Lige. Pobijedila je Mallorcu 5-3 i sada je prva

Upravo je Sávio, 19-godišnji Brazilac koji je stigao iz PSV-a, jedan od igrača na koje treba posebno obratiti pozornost; danas je pribavio gol i asistenciju, a isto je ostvario i u prošlom kolu kod Granade.

Girona have 16 points after their opening six games of the 2023/24 LaLiga season:

DWWWWW

◉ Goals: 16

◉ Conceded: 7

◉ Clean sheets: 2

Barcelona (5 games) and Real Madrid (5 games) are the only other unbeaten sides. pic.twitter.com/AWrcKKbcQK

