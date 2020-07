“Glava hoće, tijelo neće”: Milan Baroš u 39. godini života odlazi u nogometnu mirovinu

Još jedna kultna nogometna karijera stigla je svome kraju.

“Glava hoće, ali tijelo neće”, rekao je za službenu stranicu Baníka iz Ostrave Milan Baroš pa objesio kopačke o klin, u 39. godini životu. Važeći ugovor s klubom u kojem je napravio prve nogometne korake istekao mu je posljednjeg dana lipnja, ali će Baroš ispratiti prvenstvo do kraja (ostala su još dva kola) i to će biti to.

Ove sezone odigrao je 14 utakmica u češkoj ligi i zabio jedan gol. U Baník je (zadnji put) stigao u ljeto 2017. godine. Naime, u posljednjih sedam godina, otkako je napustio Galatasaray, u Ostravu se vraćao u tri navrata.

Milan Baros has just officially announced that he's retiring at the end of the season (there are 2 games left in the Czech league). Baros is the last active player from the #LFC team who conquered Europe in 2005… End of an era.

Thanks for the memories, Milan.#LFChistory_net pic.twitter.com/cJD8kmvI8q

— LFChistory.net (@LFChistory) July 3, 2020