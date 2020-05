Glavobolje za Premier ligu: Brighton ima trećeg zaraženog igrača, potvrdio je klub

U Njemačkoj se to radi ovako — ukoliko je jedan igrač pozitivan na koronavirus, cijela momčad ide u karantenu na dva tjedna. Testovi su jučer pokazali kako Dynamo iz Dresdena ima dva zaražena člana prve momčadi i sada neće biti ničega od gostujuće utakmice s Hannoverom 17. svibnja.

Slični problemi i u Engleskoj gdje ligaški čelnici još uvijek vijećaju što učiniti sa sezonom. Brightonov izvršni direktor Paul Barber potvrdio je za Sky Sports News da je aktualnom bolesti zaražen i treći igrač u klubu nakon što se dvojici isto dogodilo u ožujku.

“Zabrinuti smo”, rekao je. “Nažalost, jučerašnji su testovi pokazali kako imamo trećeg zaraženog igrača. Bez obzira na sve mjere koje smo posljednjih tjedana poduzeli i činjenicu da igrači nisu značajno trenirali, pretrpjeli smo još jedan slučaj zaraze. Postoji zabrinutost i to je normalno za sve klubove. Moramo se pobrinuti da protokoli budu osigurani i sigurni kako bismo ublažili rizik što je više moguće.”

Brighton player tests positive for coronavirus as Premier League clubs prepare for restart talks on Monday.

If the league resumes, how many cases could require it to be halted again?

Dynamo Dresden will miss the resumption of Bundesliga 2 next week season after 2 positives

— Rob Harris (@RobHarris) May 10, 2020