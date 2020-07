Glavonje: Robertson je zabio 16. ovosezonski Liverpoolov gol glavom, no Burnley je osvojio bod

Današnja premijerligaška utakmica između Liverpoola i Burnleyja u prvom je poluvremenu bila jednosmjerna ulica.

Nakon prvog dijela novopečeni engleski prvaci imali su vodstvo od 1-0 i ukupno 10 udaraca prema golu (pet u okvir) naspram gostujuća dva (nijednom testirajući Alissona). Redsi su bez problema diktirali ritam igre protiv povučene Dycheove ekipe u kojoj se najviše isticao fenomenalni Nick Pope koji je i danas poslao jasnu poruku potencijalnim kupcima svojim refleksnim reakcijama. Prvo je u 18. minuti odlično reagirao na Salahov pokušaj u kaznenom prostoru, a u prvoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena jednako je dobro obranio Manéov udarac koji bi inače završio ispod grede.

Ipak, onaj koji ga je prevario bio je Andy Robertson u 33. minuti. Škot je spretno reagirao na precizni Fabinhov ubačaj i uputio efektan udarac glavom koji je završio u mreži engleskog vratara te tako zabio svoj prvi pogodak na Anfieldu još od finalnog kola sezone 2017./18. i tadašnje utakmice s Brightonom. Također, time je postao 14. Liverpoolov igrač koji je ove sezone poentirao na domaćem terenu, a bio je to i 16. ovosezonski ligaški pogodak glavom za momčad s Anfielda u čemu je vodeća u prvenstvu. Nakon Liverpoola u tom je pogledu najuspješniji njegov mrski rival Everton koji je postigao 12 zgoditaka glavom…

Andy Robertson and Trent Alexander-Arnold have been directly involved in 50 Premier League goals since the start of last season (6⚽️ 44🅰️).

Phenomenal output. 👏👏👏 pic.twitter.com/o5iubOH3wV

— Statman Dave (@StatmanDave) July 11, 2020