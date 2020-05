Gluhi telefoni: Brbić pisao HNS-u oko ugovora o TV pravima, odgovorio mu — Blažičko

Hrvatski nogometni savez početkom je tjedna putem službenih kanala komuniciranja objavio međunarodni poziv tvrtkama i agencijama za dostavu ponuda za početak pregovora o prodaji televizijskih i svih povezanih medijskih prava za natjecanja i utakmice kojima je vlasnik HNS.

Pisali smo o problematici trenutka u kojem je ʻnetko odlučio da je stanje na tržištu takvo da je upravo sada najbolje vrijeme da se TV prava na HNL prodaju, i to da se prodaju na razdoblje od sedam godina s početkom od sezone 2022./23.ʼ. Podsjetili smo i na zanimljivu dosadašnju praksu ʻpo kojoj se prodaju prava na HNL. Prvo su TV prava prodana firmi Sportska dimenzija kojoj je na čelu bio Ivica Blažičko, a nakon što je Sportsku dimenziju od Digitela kupio Pitch International, novi ugovor je dobila tvrtka VOX-nogomet. Ludom slučajnošću, predsjednik uprave VOX-nogometa je upravo Blažičko, bivši direktor Sportske dimenzijeʼ.

Spomenuto je i da je ʻprošle godine Damir Mišković — HNS-ov dopredsjednik, ne netko tko je autsajder u cijeloj priči — zagovarao prodaju TV prava talijanskoj agenciji od koje bi klubovi zaradili više novcaʼ, kao i to da se klubovi ne bune jer im postojeća situacija odgovara.

Izuzetak je, navodi Index.hr splitski Hajduk koji već godinama pokušava doći do ugovora između HNS-a i tvrtke koja ima prava prijenosa utakmica. Predsjednik Uprave kluba Marin Brbić u razgovoru za spomenuti izvor pokušao je odgovoriti na neka od mnogih pitanja.

Kaže Brbić, sporno je više stvari, a onda objašnjava:

“Prije svega duljina samog ugovora, deset godina (7+3) što je na današnjem izuzetno dinamičnom tržištu industrije TV prava gdje se stvari mijenjaju u jako kratkom roku nevjerojatno, to više što do sada nismo valorizirali stvarnu tržišnu vrijednost u normalnim okolnostima. Drugo je pitanje tajming. Kad se nogomet ne igra i kad ima previše nepoznanica oko budućnosti nogometa, to može biti dobar trenutak za one koji kupuju, a ne za one koji prodaju. Treće, zašto svi idemo u isti koš – Prva HNL, Druga HNL, futsal, ženski nogomet, reprezentacija. Kako će se taj novac dijeliti? Mi želimo brendiranje HNL-a i njegovu valorizaciju na tržištu TV prava. Posljednje, ali ne najmanje važno, zasmetalo nam je i to što stoji da otvaranje ponuda neće biti javno, a navodi se želja za transparentnošću u radu.”

Osvrnuo se Brbić i na izjavu prema kojoj Marijan Kustić, šef za natjecanja u HNS-u, tvrdi da nije vidio sporne ugovore za TV prava.

“ Izvršni direktor HNS-a kao odgovorna osoba nije vidio ugovor za TV prava prve lige? Da nije tragično, slatko bih se nasmijao na tu izjavu. Ako gospodin Kustić nije vidio ugovore, to onda najbolje govori o tome koliko mu je zapravo bitan HNL. Inače, mi smo već 2017. od HNS-a pisanim putem tražili te ugovore, odgovorio je gospodin Blažičko u ime VOX-a, a ne HNS. Odgovor je bio kako je to poslovna tajna i podložno krivičnoj odgovornosti ako nam se da na uvid. A oni ugovaraju naš proizvod, utakmice naših klubova”, poručio je Brbić.