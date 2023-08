Go, Banyana Banyana: Južnoafrikanke u nadoknadi slomile Italiju i ispisale povijest

Počelo je dobro za Italiju; Arianna Caruso pogodila je s bijele točke u 11. minuti i dovela svoju reprezentaciju u prednost, ali popularna Banyana Banyana izjednačila je u 32. kada je Benedetta Orsi doslovno poslala loptu u vlastitu mrežu poslije grozne komunikacije s vratarkom Francescom Durante.

Bio je to potpuni poklon za Južnu Afriku koja je preokrenula u 67. minuti pogotkom danas sjajne Hildah Magaije nakon lucidnog podvaljivanja Thembi Kgatlane.

South Africa have qualified for the knockout stages of a senior World Cup tournament for the first time in the nation's history.

Banyana Banyana. 🇿🇦#FIFAWWC pic.twitter.com/GDfgNZjEc1

