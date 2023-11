Golden State Warriors vratili su se porazima, no barem je Dario Šarić opet bio vrlo dobar

Na početku nove sezone, Golden State Warriors podosta se muče te iako su prekjučer pobjedom nad momčadi Houston Rocketsa (121-116) prekinuli niz od čak šest uzastopnih poraza, sinoć su se opet vratili lošim navikama. Gostovali su u Arizoni, gdje su ih dočekali Phoenix Suns te ih svladali s konačnih 123-115, što je za GSW već deveti ovosezonski poraz, u samo 16 dosad odigranih utakmica.

S 23 poena predvodio ih je Klay Thompson, nešto slabiju večer imao je Stephen Curry s njih 16, pa je efikasniji od njega bio čak i hrvatski reprezentativac Dario Šarić. On je svoju večer završio sa 17 poena na kontu, te tako još i više poboljšao svoj prosjek poena po utakmici, koji sada iznosi 8,7. Nastavio je svoju vrlo dobru ovotjednu formu, u spomenuto slavlje nad Houstonom ugradio je 18 poena.

Dario Saric tonight 17 Points

6 Rebounds

4 Assists

2 Steals

66.7 FG%

66.7 3PT%

+12 Very good but we still lost… pic.twitter.com/p3AQuTjMcC — SaricMuse (@DarioSaricMuse) November 23, 2023

Uz to, sinoć je Šarić skupio i šest skokova, četiri asistencije i dvije ukradene lopte, uistinu je iskoristio svaku od 22 minute koliko je proveo na terenu. No, niti to nije bilo dovoljno za izbjegavanje poraza, Warriorsima je presudio njihov bivši igrač Kevin Durant. On je, pak, s 32 poena bio prvo ime sinoćnje utakmice, sedam manje imao ih je Devin Booker, za skok Sunsa na peto mjesto Zapadne konferencije.

S druge strane, Golden State je još i više potonuo, sa samo sedam pobjeda tek je na 11. mjestu te se trenutno nalazi izvan mjesta koje na kraju osnovne sezone garantiraju nastavak natjecanja. Morat će se, dakle, nešto značajno promijeniti u njihovoj igri, jer ovakvim tempom neće uloviti niti play-in turnir…