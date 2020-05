Golovi iz igre kao presudan kriterij: Kylian Mbappé proglašen je najboljim strijelcem Ligue 1

Prošloga tjedna francusko je prvenstvo prekinuto, u četvrtak je PSG proglašen prvakom, a Lyon od tada vodi žestoku bitku protiv LFP-a, ali nešto administrativnog posla još je ostalo neobavljeno.

Primjerice, trebalo je proglasiti najboljeg strijelca francuskog prvenstva u ‘skraćenoj’ sezoni 2019./2020., što je pak posao koji je obavljen danas. Također, ni ova odluka nije mogla biti donijeta bez otvaranja rasprava na različitim mjestima…

Uglavnom, najboljim strijelcem prvenstva proglašen je Kylian Mbappé.

Kylian Mbappe has been awarded the Ligue 1 Golden Boot for 2019-20

Mbappe will be recognised as the season's top scorer as all of his goals came from open play, while three of Ben Yedder's were penalties

