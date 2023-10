Gorica i Rijeka te Dinamo i Lokomotiva svoje će dvoboje četvrtog kola nadoknaditi u siječnju

Klupsko europsko ljeto i obveze u pretkolima već su daleko iza nas, a sada je vrijeme da se odgovorni pozabave rasporedom i nadoknadama odgođenih susreta. Ukupno u dosadašnjem dijelu HNL-a ‘nedostaju’ četiri utakmice, a znamo nove termine za ta tri od četiri susreta.

Otprije je poznato kako će Osijek i Hajduk svoj dvoboj trećeg kola nadoknaditi osmog studenog, a sada smo dobili i potvrdu da će se dvostruki program nadoknadi četvrtog kola odraditi u siječnju, prije početka proljetnog dijela prvenstva.

Dakle, Gorica i Rijeka te Lokomotiva i Dinamo na terene će tjedan ranije od ostalih klubova u ligi. Tako se zagrebački dvoboj, koji je odgođen zbog Dinamovih obveza s AEK-om, igra 23. siječnja, a Gorica i Rijeka svoj će dvoboj odigrati dan kasnije.

Odgođena utakmica 4. kola SuperSport HNL-a protiv Rijeke, koja je bila na rasporedu za 13. kolovoza, odigrat će se prije… Posted by HNK Gorica on Monday, October 2, 2023

Tada je susret odgođen na Rijekin zahtjev jer momčad s Rujevice još je igrala kvalifikacije za Konferencijsku ligu, a zbog odgode i kasnog termina nadoknade čeka nas prava poslastica: ovo će, naime, biti prvi trenerski povratak Željka Sopića na stadion u Velikoj Gorici gdje je obnašao dužnost do odlaska u Rijeku.

Ostao nam je tako još jedan susret kojem treba doznati datum nadoknade. Radi se o ogledu Dinama i Varaždina koji je posljedično odgođen prebacivanjem susreta Modrih i AEK-a nakon nereda i odgode atenske utakmice. Sudeći po ostalim terminima, teško će se i ta utakmica petog kola nadoknaditi ove godine pa bi Dinamo mogao na zimsku pauzu s dva susreta manje od Hajduka.

Posljednje jesensko kolo trebalo bi se odigrati od 15. do 17. prosinca i to će biti 19. kolo, a povratak prvoligaša očekuje nas od 26. do 28. siječnja. Tako će ova četvorka taj tjedan imati dvostruki program…