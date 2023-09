Goričin nogometaš Hameed: ‘Oteli su me iz apartmana, to je tamna strana nogometa’

Gorica je sredinom kolovoza predstavila Abdullaha Talala Hameeda, iračkog nogometaša koji je posljednji angažman imao u ZTE-u. Igrač rođen u Švedskoj trebao se potom pridružiti momčadi, ali njegovo ime osvanulo je u medijima zbog nestanka.

Iračanin je prije nešto više od dva tjedna iz Mađarske krenuo prema Velikoj Gorici da bi mu se izgubio svaki trag, klub se obratio policiji i javnosti, a priča je poprimila poprilično misterioznu notu. Na svu sreću, tri dana kasnije stigla je vijest kako je pronađen živ i zdrav, a danas je izašao pred novinare zajedno s klupskim predsjednikom Nenadom Črnkom.

“Komunicirali smo svi tijekom te situacije, slučaj je na koncu dobro završen”, izjavio je predsjednik, a njegove izjave prenosi portal Germanijak. “Hameed se priključio momčadi, a sve ono što se događalo objavljeno je u policijskim izvješćima. Gorica je bila na dispoziciji svima, od obitelji do policije. Danas smo dobili dozvolu za registraciju, on je i službeno naš član.”

Hameed nije mogao puno govoriti o slučaju zbog policijske istrage, ali je ipak otkrio nekoliko detalja.

“Sretan sam i ponosan što sam dio ovog kluba”. kazao je Iračanin. “Gorica je bila dobra prema meni od prvog dana. Od predsjednika, suigrača, trenera i ljudi iz kluba. Hvala im na pomoći koju su mi dali tijekom ove situacije. Bila je to šokantna stvar u mom životu. Oteli su me iz apartmana. Bilo je loša situacija, teška za mene u svakom smislu. Ali, klub je stao uz mene. Ne želim razmišljati previše o prošlosti. To je tamna strana nogometa. Nešto što mnogi proživljavaju, ali možda ne tako kao ja. Iskreno, želim ostaviti to iza mene. Izgubio sam na kilaži, mentalno mi je bilo teško. Imam sve što mi treba ovdje, najviše sigurnost. Na meni je da fokusiram na budućnost.”

Inače, 27-godišnji Hameed u svojoj je karijeri promijenio već 12 klubova; bio je u Švedskoj, ali i Mađarskoj, Iraku, Austriji i Sloveniji. Niti u jednom od njih nije se posebno naigrao, a u Gorici će pokušati okrenuti novi list.