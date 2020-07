Gospodar penala: Ronaldo realizirao dva kaznena udarca i oteo Atalanti pobjedu protiv Juventusa

Kako je nedodirljivi Juventus izgledao nakon prvog poluvremena večerašnjeg ogleda protiv Atalante?

Pa, uputio je tri udarca prema golu naspram gostujućih sedam, od toga jedan u okvir, imao 44 posto posjeda lopte, a njegovi igrači nisu uspijevali adekvatno držati presing i spriječiti La Deine bokove od odlaska u napad. Kao rezultat, Gasperinijeva momčad sasvim je zasluženo na predah otišla s jednim golom prednosti.

Autor pogotka bio je Duván Zapata u 16. minuti na asistenciju Papua Gómeza. Argentincu je ovo bio 16. put ove sezone da je namjestio zgoditak u Serie A u čemu apsolutno prednjači, a kolumbijski centarfor stigao je do 15. ovosezonskog pogotka čime se pridružio sunarodnjaku Luisu Murielu (17) i Josipu Iličiću (također 15 golova) kao treći Atalantin igrač s takvom statistikom ove sezone. Trojac s 15 ili više golova u jednoj sezoni Serie A posljednji je put imao upravo Juventus i to u sezoni 1951./52., a ovo je bila 20. uzastopna utakmica u kojoj je momčad iz Bergama uspjela zabiti pogodak. Jedini bolji golgeterski niz Atalanta je ostvarila u sezoni 1955./56. kada je poentirala u 23 susreta zaredom…

Gasperini se imao čemu veseliti nakon prvog poluvremena. Lazio je danas ostvario treći uzastopni poraz nakon što je kod kuće izgubio od Sassuola, a pobjedom nad Starom damom Atalanta je torinskom klubu mogla doći na minus šest i preuzeti drugo mjesto od nebeskoplave ekipe iz Rima.

Juventus je u 55. minuti dobio šansu koju Cristiano Ronaldo nije propustio. Marten de Roon igrao je rukom u šesnaestercu, dosuđen je kazneni udarac, a portugalski velikan nije imao problema pri realizaciji i tako je postigao svoj 10. pogodak iz penala u Serie A ove sezone. Nijednom nije promašio.

Cristiano Ronaldo has scored all 10 of his penalties in Serie A this season.

27 goals in total. 💯 pic.twitter.com/tfgrzqqRrV

