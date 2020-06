Gospodari veznog reda: Kimmich i ‘bilder’ Goretzka dominirali su protiv Leverkusena

Stvarno smo imali čega vidjeti na susretu između Bayera iz Leverkusena i Bayerna — u Florianu Wirtzu dobili smo najmlađeg bundesligaškog strijelca ikad, Robert Lewandowski 44. ovosezonskim pogotkom srušio je osobni napadački rekord, Flickova momčad danas je došla do 90. pogotka u 30 ligaških utakmica što se nije dogodilo nikada, Thomas Müller upisao je 20. asistenciju ove sezone što nitko u ligama Petice nije učinio već pet godina i tako dalje i tako dalje…

Introducing the youngest goal-scorer in Bundesliga history: Bayer Leverkusen's Florian Wirtz. 🤩 pic.twitter.com/RbxICm48cv

Ovi podaci — pretežito Bayernovi — zbilja su impozantni, a danas je zapaženu ulogu u njihovu ostvarivanju imao dvojac Joshua Kimmich – Leon Goretzka koji gospodari bavarskim veznim radom.

Uvijek odlični Kimmich imao je 83 dodira s loptom, točnost dodavanja bila mu je na 91 posto, a asistirao je za treći pogodak kojega je zabio Serge Gnabry. Ubilježio je tri ključna dodavanja, imao ih 28 prema naprijed, kompletirao pet od šest dugih lopti, kreirao jednu veliku priliku, osvojio apsolutno sve duele (njih ukupno sedam), jednom je otklonio opasnost i četiri puta suparnicima oduzeo loptu. Svoju ulogu je, ukratko, odigrao na najvišoj razini, a slično se može kazati i za partnera kojega ima u Goretzki.

Leon Goretzka's first half by numbers vs. Bayer Leverkusen:

100% shot accuracy

94% pass accuracy

3 tackles made

2 shots

1 assist

1 goal

Machine. https://t.co/SfNp5RNeEL

