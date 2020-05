Gospodin Antolić je jučer malo oprao udrugu Dinamo – to smo mi. Sad mu je stigao odgovor

Gostujući u programu NoveTV član Uprave Dinama Krešimir Antolić bio je u ponedjeljak zamoljen za komentar na reakciju udruge “Dinamo – to smo mi” koja traži da se dugogodišnjem predsjedniku kluba Mirku Barišiću zabrani djelovanje u sportu. U priopćenju kojim se objašnjava da Udruga više od godine dana nema informaciju što je sa slučajem Barišićeve prijave, navodi se i sljedeće:

ʻ…Isto tako nevjerovatno nam je čitati neozbiljne pokušaje izvlačenja od kršenja Zakona od strane Dinama. Neosporna je činjenica da Dinamo na sjednici Skupštine održanoj 18. prosinca 2018. nije donio financijski plan za iduću, 2019. godinu. Šokantno je da su to pokušali ʻpeglatiʼ tek nakon financijskog nadzora Ministarstva financija po našoj prijavi od 7. kolovoza 2019. godine i zapisnika od 29. kolovoza 2019. godine, i to na način da su 2. prosinca 2019. godine usvojili financijski plan za 2019. godinu koja je bila na izmaku.ʼ

Antolićev odgovor:

“Gospodin Barišić sigurno neće morati napustiti funkcije u klubu jer se tu jednostavno ne radi ni o jedan posto razloga da bi se to moralo dogoditi. Radi se o tome da je udruga ‘Dinamo – to smo mi’ prijavila klub da nije usvojio financijski plan prema uobičajenoj zakonskoj proceduri. Temeljem toga je izvršen nadzor i kad nas je nadzor na to upozorio, mi smo u najkraćem roku otklonili taj proceduralni propust i o tome obavijestili tijelo nadzora. Sve to se dogodilo prije šest-sedam mjeseci i za nas je taj predmet zaključen i ne vidimo nijedan razlog da bi ishod bio drugačiji nego takav.”

O spornom financijskom planu Antolić kaže:

“Jednostavno je ispušteno s dnevnog reda, nenamjerno niti s nekom zlom namjerom niti je ikakva šteta nastala zbog toga. Međutim, znate, mislim da udruzi ‘Dinamo – to smo mi’ smeta što mi uopće dišemo zrak. Malo karikiram, ali ljudi su već toliko dosadni s tom skribomanijom. Imam osjećaj da oni po cijele dane samo gledaju jesmo li mi nešto krivo napravili pa da trče u neko državno tijelo prijaviti nas. Ministarstvo financija je reagiralo, mi smo napravili ono na što su nas upozorili i to smo otklonili. Niti je kome nastala bilo kakva šteta niti se što sporno dogodilo i mi inače ne bi reagirali kao što ne reagiramo na izjave te Udruge za koju nitko ne zna koga predstavlja niti koliko članova da se ovdje nije išlo nabacivati blatom na časnog čovjeka Mirka Barišića koji ima iza sebe vrhunsku profesionalnu i životnu karijeru. Inače su naše teme potpuno druge, pitanje stadiona, pitanje nove sezone, kako ćemo osvojiti naslov.”

Danas su se opet oglasili iz Udruge čije priopćenje prenosimo u cijelosti:

ʻZrno sumnje o tome je li se predsjednik kluba Mirko Barišić ogriješilo o Zakon sinoć je otklonio član Uprave Dinama Krešimir Antolić. Uživo je na televiziji potvrdio kako na sjednici Skupštine Dinama 18. prosinca 2018. nije donesen financijski plan za 2019. godinu, već da je to učinjeno nakon što je to utvrdilo Ministarstvo financija po prijavi Udruge članova Dinama, Dinamo – to smo mi. Koliko je Antoliću i ostalima iz Uprave GNK Dinamo Zagreb nebitno slovo na papiru, pokazuje i činjenica da su financijski plan za 2019. usvojili u prosincu 2019. godine!

Još u travnju prošle godine, kada smo podnijeli prijavu najavili smo kako će se u Dinamu, kao i slučaju smijenjenog predsjednika Uprave Dinama Igora Kodžomana, braniti kako je riječ o manjem previdu. Upravo tako Antolić je pokušao braniti nepoštivanje zakona, no ipak je morao priznao kako je prekršaj učinjen.

Antolić je nekoliko puta ponovio kako nije nastala nikakva šteta, no isto je govorio i kada smo otkrili da je karticom Dinama kupljen jacuzzi, PlayStation, laptop, mobitel i druga oprema Franji Vargi. Podsjetimo riječ je o osobi koja je krivotvorila SMS poruke bivšeg glavnog državnog odvjetnika s kojima je noć prije bijega od zatvora mahao Zdravko Mamić, nepravomoćno osuđen za krađu 116 milijuna kuna iz Dinama. Za taj slučaj, u istoj maniri, je na prijedlog Uprave i Izvršnog odbora Skupština Dinama odlučila, prije same presude suda u Osijeku da za Dinamo nije nastala nikakva šteta.

Sve ovo pokazuje kako se klubom upravlja potpuno neodgovorno te se nadamo da političke strukture neće štititi ovo kršenje zakona, već će se u što skorijem roku oglasiti Ministarstvo financija i potvrditi prekršaj te omogućiti Sportskoj inspekciji da Mirku Barišiću izrekne zabranu obnašanja funkcija u sportu. Njegov odlazak prilika je da se ostvare demokratski postupci u Dinamu i omogući svakom članu da bira novo vodstvo kluba.ʼ