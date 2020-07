Gospodin Mamić kaže da bi htio u Dinamo vratiti Halilhodžića, a doima se da on nema ništa protiv

Pitanje tko će preuzeti vođenje Dinamove momčadi za sljedeću sezonu i dalje je otvoreno, a imenima kandidata mediji licitiraju svaki dan otkako je Matjaž Kek poslao svoju odbijenicu u Maksimir. Slovenski izbornik i trofejni bivši Rijekin trener odlučio je ostati ugovorno vezan za Slovenski nogometni savez, premda je opcija njegova dolaska u redove hrvatskog prvaka u jednom trenutku djelovala kao čin koji samo treba formalizirati.

Gdje je zapelo i tko su kandidati koji bi za klupu prve momčadi kluba bili idealni otkrio je u razgovoru za Sportske novosti čovjek koji nosi titulu Dinamova savjetnika, zapravo prvi čovjek kluba Zdravko Mamić.

Prvo malo o Keku…

“Cijenim sve ono što je postigao u životu. Jednom sam mu na druženju u Dubaiju, gdje je bio prisutan i tadašnji njegov predsjednik Damir Mišković, kazao da će jednog dana biti trener Dinama ili izbornik hrvatske reprezentacije. Kad je došlo do Dinamovog glavinjanja, a koje je kulminiralo na utakmici s Rijekom, te kad je došlo do razlaza s Jovićevićem, okrenuo sam Kekov broj i kazao: “Matjaž, sjećaš li se što sam ti rekao u Dubaiju, sad je trenutak za tvoj dolazak u Dinamo!”. Dodao sam da ga želimo svim srcem, te da nema nikakvih drugih kandidata, da želimo isključivo njega. Bilo mu je drago i tražio je time-out kako bi to iskomunicirao sa Slovenskim savezom.”

Poznato je kako je ta priča završila, no Mamić, kazujući da je “nas je Kek pristojno obavijestio da ostaje izbornik Slovenije” otkriva i ovo:

“U vrijeme njegovog time-outa, nekoliko puta se čuo s mojim bratom Zoranom, razgovarali su o nekim potezima koje bi Dinamo trebao napraviti, primjerice, o početku priprema i odmoru igrača, nekim kadrovskim rješenjima. Mogu samo kazati da mi je žao što se njegov dolazak nije realizirao, ali moje poštovanje i simpatija prema Keku ostaje. Možda niti jednog trenera u povijesti nismo tako željeli kao njega, a on je prvi trener koji je odbio Dinamo.”

Naravno da razgovor nije mogao proći bez spominjenja Nenada Bjelice, bivšeg stratega čiji je potpis pod novim Dinamovom naslovom najistaknutiji.

“Mi smo s Bjelicom bili zadovoljni, on je trener koji će zlatnim slovima ostati zapisan u povijest Dinama. Kad se sezona 12. ožujka zbog koronavirusa zaustavila, naš zapovjednik Bjelica je sa svojim suradnicima otišao u Austriju, nije ga bilo više od mjesec dana u Zagrebu. Nisam mu to nikad rekao, ali to je bio krivi, nenormalan potez. Zapovjednik ne napušta svoju vojsku, bez obzira što je bilo onemogućeno kolektivno treniranje.”

Priča potom da su igrači individualno trenirali, ali i kao da su bili pod dojmom da je naslov već osvojen pa su se malo opustili i, tvrdi, nisu trenirali.

“Dinamo, koji ima igrače koji su nekoliko klasa bolji od igrača drugih klubova, postao je amaterski klub. Igrači su nam postali amateri, a drugi su bili profesionalci! Zato jer su se ili po skrivečki ili puno ranije izborili da počnu s treninzima po grupama, prije nego što je to učinio Dinamo. Zbog toga su naši igrači skroz nespremni, a nažalost izgubili smo jako darovitog trenera Jovićevića, jer nije mogao tako tjelesno nemoćnu momčad i igrače koji su glavama bili negdje drugdje dovesti u red, nije se mogao s time nositi. Reći ću vam nešto… Ja sam sad tjelesno spremniji od svakog Dinamovog igrača!”, poentira na sebi svojstven način osuđeni stanovnik Međugorja prije nego se okreće mogućim kandidatima za posao koji trenutačno obavlja njegov brat Zoran.

Robert Prosinečki, Niko Kovač, Vahid Halilhodžić, Igor Bišćan, Goce Sedloski, Željko Kopić, Goran Tomić, Siniša Oreščanin…, nabraja izvor moguće buduće trenere prve Dinamove momčadi. Mamić odgovara:

“Ja bih pješke otišao po Niku Kovača u Njemačku i donio ga na ramenina. Ali, gotovo sam siguran da on ne bi prihvatio ponudu Dinama. Ako će pročitati moj intervju za vaš list, ako ga zanima posao u našem klubu, sigurno postoji mogućnost da pošalje neki signal. No, ne bih htio da se oko toga napravi trakavica, on je sigurno čovjek koji spada u kategoriju trenera ‘teškaša’ koje mi želimo. No, mislim da to nije realno, da su njegove ambicije negdje drugdje. Ne usudim se niti okrenuti njegov broj.”

Priznaje da uz Kovača samo još jednog trenera među nabrojanim smatra ‘teškašem’.

“Znate, ja bih silno želio da se vrati Vahid Halilhodžić! On je jako dobro surađivao sa Zoranom, cijeni naš klub, ima jako puno prijatelja u Dinamu, ali ne znam koliko je to realno jer kao izbornik Maroka ima spektakularnu plaću koja se mjeri u dva-tri milijuna eura. Ne da mi sad nekoga molimo, nećemo prostituirati instituciju Dinama, koji je veliki klub, ali i te ljude koji su apsolutno veliki treneri. No, sigurno su to treneri koji imaju kvalitetu za Dinamo.”

A Halilhodžić sam nekako ne djeluje u potpunosti imun na tu ideju. Za 24sata kaže:

“Žalim što u Dinamu onda nisam napravio još bolji rezultat u Europi. Za to mi je nedostajala tek jedna ili dvije napadačke opcije. Dinamo sad treba trenera s kojim može napraviti iskorak u Ligi prvaka. To je odlična momčad, sjajni igrači.”

S njim na čelu?

“Vidio sam da Matjaž Kek ipak ne dolazi, ne znam zašto se predomislio. Ja novi trener Dinama?! Imam ugovor, vodim reprezentaciju Maroka. Ugovor mi vrijedi do Svjetskog prvenstva 2022. čak i dulje, ali svi se ugovori u životu mogu raskinuti”, poručuje, kako piše izvor, uz veliki osmijeh.