Got me on my knees: Leylah Fernandez izborila je svoje prvo WTA finale nakon godinu i pol dana

Bilo je to kasno ljeto 2021. godine kada je Leylah Fernandez zaludila svijet i plasirala se u finale US Opena gdje je na kraju izgubila od još jedne svjetske senzacije, Emme Raducanu. Mislilo se tada da je ženski tenis dobio dvije nove velike zvijezde, ali karijere obje tenisačice išle su trnovitim putem.

Fernandez je tako tek jutros u Hong Kongu došla do svog tek drugog finala od tog US Opena. U ožujku 2022. obranila je titulu u Monterreyu, a od tada do danas trajao je post od preko godinu i pol dana bez WTA finala za ovu Kanađanku.

No, 21-godišnjakinja je napokon prešla tu prepreku te je u polufinalu WTA 250 turnira u Hong Kongu u dva seta svladala Ruskinju Annu Blinkovu. 60. tenisačica svijeta dobila je 37. sa 6-2 i 7-5 te će tako tražiti svoju treću titulu u karijeri. Zanimljivo, prve dvije osvojila je u Monterreyu, a igrala je i finale u Acapulcu 2020. Tako će joj ovo biti prvo finale van Sjeverne Amerike, a svih pet izborila je na tvrdoj podlozi. A kako ide Raducanu, pitate se? Britanka je nakon osvajanja tog US Opena ostala bez ikakvog trofeja te se zbog problema s ozljedama srozala do 277. mjesta na WTA ljestvici, a najdalje je na Gran Slamovima došla na ovogodišnjem Australian Openu, gdje je stigla do drugog kola. Život tako piše čudne priče i to finale US Opena 2021. ostat će vjerojatno kao vrhunac karijera dvije tadašnje tinejdžerice…

