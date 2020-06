Gotovi su čekićarski dani: Pablo Zabaleta napušta West Ham, a slijedi ga i mladi Jeremy Ngakia

Pablo Zabaleta 2017. godine pristigao je u West Ham United kao legenda Manchester Cityja i londonskom je klubu trebao poslužiti kao iskusna i mudra karika u gradnji ekipe koja se nadala borbi za europska mjesta i snažnom iskoraku naprijed uslijed obećavajuće ere Slavena Bilića te selidbe na novi stadion.

Ipak, stvari baš nisu krenule po planu. U tri godine, koliko je Zabaleta proveo na Olimpijskom stadionu, klub se popiknuo i pao u blato mediokritetstva, redovito postižući rezultate ispod vlastitih očekivanja i pritom pružajući gotovo nikakvu igru, kako pod Manuelom Pellegrinijem, tako i pod Davidom Moyesom. I sada će West Ham, u trenucima kada se bori za opstanak, ostati bez trojice igrača i to već za pet dana, 30. lipnja.

West Ham United has issued the Club's Retained List of players, with Pablo Zabaleta, Carlos Sanchez and Jeremy Ngakia all to leave the Club when their respective contracts expire on Tuesday 30 June.

Jedan od njih je upravo Zabaleta koji je trenutno i ozlijeđen, drugi je Kolumbijac Carlos Sánchez koji je u dvije sezone provedene u klubu odigrao tek 18 utakmica zbog problema s koljenom, a treći igrač na odlasku je Jeremy Ngakia, 19-godišnji izdanak klupske akademije koji se u drugom dijelu sezone probio u prvu momčad i prilično svidio navijačima. Klub na službenim stranicama napominje kako je ponudio mladom braniču novi, poboljšani ugovor, ali da je stigao odbijanac…

West Ham's Jeremy Ngakia has rejected what the club describe as a "significant" contract offer.

He is one of three players who will leave when their contracts finish at the end of the month.

