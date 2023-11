Govori se da je Rijeka prva jer je liga slaba. Sopić: ‘Na takve gluposti mi je glupo odgovarati’

Rijeka sutra otvara 14. kolo HNL-a protiv Lokomotive na stadionu u Kranjčevićevoj, a novi vikend ponovno dočekuje na prvom mjestu. Riječki Bijeli imaju dva boda više u odnosu na Hajduk i plus četiri naspram Dinama s utakmicom više, a trener Željko Sopić može biti zadovoljan formom svojih igrača.

Utakmicu protiv Lokosa, koji su u prošlom kolu držali Dinamo na konopcima pa onda čudnovato izgubili duboko u sudačkoj nadoknadi, najavio je danas u Rijekinim prostorijama.

“Očekuje nas jako zahtjevna utakmica, stadion i klub za koji me vežu jako lijepe uspomene”, raspričao se Sopić. “U Lokomotivi sam završio igračku i počeo trenersku karijeru. S druge strane, to je stadion kluba koji mi je i dalje u srcu, NK Zagreba, koji je nažalost jako nisko, ali to je tako u životu. O Lokomotivinoj momčadi mogu samo reći superlative, mislim da je jako dobro vođena pod vodstvom gospodina Šikića, uz pomoć gospodina Doličkog koji je pokojni. Mislim da trener Čabraja ima kontinuitet gdje momčad iz godine u godinu, koliko god igrača prodali, dođu u sam vrh hrvatskog nogometa. Financiraju se preko transfera, mislim da je to putokaz kojim bi puno hrvatskih klubova trebalo krenuti. Znam da nije lagano, ali Lokomotiva iz godine u godinu iznjedri četiri, pet novih talenata. Mislim da je njihova škola uz bok Dinamovoj.”

Zdravstveno stanje?

“Selahi ima tri žuta kartona, Niko Galešić neće sigurno participirati zbog ozljede aduktora, ne znam hoće li biti spreman za utakmicu s Dinamom”, priopćio je Rijekin trener. “Vrlo vjerojatno Pašalić neće biti spreman. Pokušat će danas, ali nije trenirao ovaj tjedan i jako su male mogućnosti da će moći biti u kadru, jedino ako se ne dogodi neko čudo danas popodne.”

Može li Emmanuel Banda preuzeti Selahijevu ulogu ili će Sopić posegnuti za nekime drugime?

“Imamo dovoljno igrača pa će netko istrčati”, odgovorio je. “Ima tu i neki Hodža, neki Ilinković… Netko će igrati. Možda ćemo promijeniti sustav, ne znam, vidjet ćemo što će biti danas s Pašalićem. Čekali smo do zadnjeg trenutka, doktori su rekli da bi trebali biti sve u redu, ali po ovim informacijama koje imam, ne vjerujem da će to baš tako biti. Ostali su svi na broju, ne mislim čuvati igrače zbog Dinama, mislim da je to suludo da u jednoj utakmici ideš čuvati pa u jednoj izgubiš dvije.”

Lokomotiva u prosjeku radi najviše faulova u HNL-u, a Rijeka je pri samom dnu. Koliko je to važno?

“Ako već govorite te podatke, morate znati i da je Lokomotiva momčad koja je udarila najviše dugih lopti u HNL-u”, naglasio je Sopić. “Ono što danas znam je da će sutra vjerojatno biti kiša, poznavajući teren u Kranjčevićevoj znam da će s jedne strane ići na ruku agresivnijoj momčadi, a bit će lopta i puno brža pa će se to negdje izjednačiti. Ako ćemo imati brzi protok lopte i tražiti međulinijske prostore, mislim da ćemo doći u dosta izglednih situacija. No, svaka utakmica je druga priča, ne možete se vezati za neku prije ili koja će doći. Siguran sam da će 11 najspremnijih istrčati na teren.”

Lokosi su poprilično stabilni u svakoj liniji. Što im je još forte?

“Mladi su, potentni, puno trče, imaju istog stratega zadnjih tri godine”, sumirao je. “Najveći forte im je tranzicija, s puno igrača završavaju u šesnaestercu, napadaju dubinu i prostor, ne libe se nikad napasti sa šest ili sedam igrača. Tu ćemo morati obratiti pozornost. S druge strane, spremni smo, svjesni smo svega, pripremamo se za utakmicu. Vremenski uvjeti će utjecati, ali to ćemo vidjeti sutra.”

Indrit Tuci je u dobroj formi…

“Mislim da je Tuci pokazao svoju kvalitetu zadnjih nekoliko godina, nažalost, ozljede su ga spriječile da napravi veći iskorak. Radi se o izvrsnom napadaču. Mislim da imamo, s druge strane, jako dobre braniče tako da će morati samo odraditi svoj posao na terenu.”

Što Rijeci nedostaje da zabije taj drugi gol i zaključi utakmicu? Zadnji put je dvaput poentirala prije mjesec dana.

“Što nam fali? Da nam lopta prijeđe liniju”, sarkastično je odgovorio. “Kada lopta prijeđe liniju, onda ste zabili gol. Ne znam odgovor na to pitanje, kad stvarate šanse i imate udarce po golu, to je glazba za uši svakog trenera. U principu, prvo morate ući u šansu — e sad, realizacija, mirnoća… Možemo pričati o ne znam kakvim stvarima, a ja ću opet pohvaliti, recimo, Banića. Čovjek je obranio nevjerojatne stvari; da smo otišli na 2-0, sigurno bi nam bilo lakše. S druge strane, ne mogu se oteti dojmu, bez obzira što nisam nezadovoljan kako je Momo Yansane odigrao utakmicu, da je bio Ivanović da bi ta utakmica već u prvom poluvremenu bila riješena. Na kraju se uvuče neka nervoza, uz jednu ili dvije greške padate u nervozu, drugu grešku i dođe se do kulminacije i zapleta kakvog niti ja ni publika ne želimo. Ali, to je tako. Bitna su tri boda. Svi volite to puno analizirati, ja ću vam samo reći da treba puknuti 25 puta po golu, ne pada to sve s neba. Htjeli bismo mi to sve zabiti, ali oni koji zabijaju 3/3, igraju u PSG-u i Juventusu, a ne u Rijeci.”

Što je s Ivanovićem? Nije igrao zadnju utakmicu jer ga je ugrizao pauk.

“Ivanović je jučer trenirao prvi put, procijenit ćemo prije utakmice je li sposoban za igru ili ne, ali je trenirao”, priopćio je Sopić.

U zadnje vrijeme se provlači teza da Rijeka ima šanse za naslov jer je liga slaba. Baca li to čudnu sliku?

“Na takve gluposti mi je uopće glupo odgovarati”, priznao je Sopa. “Provlači se teza. Pa provlače se i moje neke izjave iz konteksta pa ne komentiram takve stvari. Svatko ima pravo na svoje mišljenje, ako je netko drugi trenutno na čelu ljestvice onda je liga slaba, ako je netko treći onda je sve super… Živimo u vremenu kada svatko može napraviti podcast, pričati o bilo čemu i može analizirati bilo što. Na temelju nekih stvari se to vuče; ako ljudi to misle, OK. Odigrali smo tek 12 utakmica, sad ćemo pričati je li liga slaba ili dobra. Jedno te isto se ponavlja svaku godinu — naši najbolji igrači odlaze zato jer klubovi nemaju novaca i moraju od nečega živjeti. Hrvatski sport zna za sponzorstva, ali iznimno malo. Živi se od prodaje igrača i naravno da najbolji odlaze. Da Lokomotiva može zadržati Kačavendu i Stojkovića naravno da bi oni bili triput bolji. Ali, ne mogu. Mora se preživjeti, postoji neki proračun koji se puni prodajom. Liga će nam sve više i više biti slabija ili bolja ovisno o nekim stvarima. Sad, prodavali su se i prije igrači, prodavat će se i sljedećih godina. Ne vidim problem, i dalje svi hoće biti prvi, igrati Europu, nitko ne želi ispasti pa ne vidim neki novi element o kojemu bi se trebalo raspravljati.”

Marko Pjaca dobio je poziv u reprezentaciju.

“Meni je izuzetno drago, ne samo kao treneru nego i kao čovjeku”, osvrnuo se na to Sopić. “Pjaca je prije svega vrhunski dečko, pustimo sada nogomet. S druge strane, kad je dolazio u Rijeku odrekao se jako puno novaca i imao je puno bolje ponude, ja to znam jer sam pričao s njim. Došao je tu s jednim ciljem; da se bori za nešto, da postane bolji i da se pokuša vratiti u reprezentaciju. I ne mogu uopće opisati koliko mi je bilo drago kad sam vidio da ga je izbornik Dalić pozvao u reprezentaciju.”