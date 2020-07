Grand slam za trijumf: Oaklandov Matt Olson donio pobjedu svojoj ekipi na fantastičan način

Već je nekoliko puta rečeno da će nova MLB sezona biti nešto potpuno drukčije od onoga što smo dosad imali prilike gledati. Tako svjedočimo drastično smanjenom broju utakmica regularne sezone (sa 162 na 60 za svaku momčad), ali i promjenama pravila uslijed prilagodbe skraćenom formatu i pandemiji koronavirusa.

Jedna od najzanimljivijih definitivno je ona koja se tiče odigravanja dodatnih inninga. Kako bi se igra ubrzala, momčadi će u regularnoj sezoni prilikom ekstra devetina imati trkača na drugoj bazi, a primjenu tog pravila vidjeli smo na sinoćnjem susretu između Oakland Athleticsa i Los Angeles Angelsa koji je otvorio sezonu za oba tima.

Dakle, momčadi su u dodatnu devetinu ušle pri rezultatu 3-3, a Angelsi su gornji dio počeli sa spomenutim trkačem na drugoj bazi. Nakon što nisu uspjeli doći do poena, Oakland je u donjem dijelu dobio istu prednost i pomoću dvije šetnje popunio baze. Nakon toga, nastupio je Matt Olson.

Oaklandov baseman je uspješno udario prvi pitch Hobyja Milnera, ostvario walk-off grand slam i donio pobjedu od 7-3 svojoj momčadi.

Ukoliko niste upoznati s terminom, grand slam je home run koji biva ostvaren kada su sve tri baze pune, a walk-off podrazumijeva onaj home run koji završava utakmicu pobjedom domaćina. On se može dogoditi jedino u donjem dijelu završne devetine, a Olson je sinoć spojio ta dva dostignuća u jedno. Iako takvi grand slamovi sami po sebi nisu toliko rijetki (posljednji prije sinoćnjeg je postignut prošle sezone u sudaru Chicaga i Philadelphije), zadnji put smo takvo što na otvaranju sezone imali prilike vidjeti 1986. godine kada je Jim Presley isto počinio u Seattle Marinersima.

Matt Olson is the first player to hit a walk-off grand slam on Opening Day since the Mariners' Jim Presley did so in 1986. pic.twitter.com/oBdm5uSyuB

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) July 25, 2020