Grčki klubovi baš vole lomiti HNL-ovce u posljednjim minutama. Učinili su to već pet puta

Možda ste, prije i tijekom dvomeča Dinama i AEK-a te Hajduka i PAOK-a na društvenim mrežama mogli pročitati nešto o “grčkom prokletstvu” koje, kažu, prati hrvatske klubove u Europi kada je riječ o susretima s momčadima iz navedene zemlje.

Profesor Tomislav Globan tako je na X-u nekoliko puta istaknuo neshvatljivo loš skor HNL-ovaca protiv Grka u Europi; nakon ovotjednih uzvrata, hrvatski klubovi u tim dvobojima imaju dvije pobjede, sedam remija i 16 poraza, s tim da su jedine trijumfe upisivali Lokomotiva i Slaven Belupo, a Dinamo, Hajduk, Rijeka i Osijek niti jedan.

Međutim, ono što je možda još intrigantnije je način na koji hrvatski klubovi često gube utakmice — ili prosipaju pobjede — protiv Grka. Profesor Globan i tu je primijetio određeni obrazac pa je podsjetio na sljedeće.

Nakon što je Olympiacos u sezoni 2015./16. minimalno pobijedio Dinamo na Maksimiru u skupini Ligi prvaka, Modri su na uzvratu u Pireju držali 1-1 sve do 90. minute kada je odlučujući gol zabio Felipe Pardo. Rijeka je dvije godine kasnije doživjela istu sudbinu protiv istog kluba u playoffu; doma je izgubila 1-0, a na uzvratu imala otvoreni rezultat do samog finiša. Međutim, za 2-1 i konačnu potvrdu grčkog prolaska u skupine poentirao je Alaixys Romao u trećoj minuti sudačke nadoknade drugog dijela (možemo istaknuti i da je prvi gol za Olympiacos na toj utakmici postigao sadašnji Hajdukov igrač Vadis Odjidja-Ofoe).

U toj sezoni Europa lige Rijeka je, kao i Dinamo, imala 2-0 protiv AEK-a u Ateni samo da bi to prosula u nastavku — ovaj put ne tako dramatično jer su domaći izjednačili do 55. minute — ali tradicija se nastavila 2021. pošto su Riječani u playoffu Konferencijske lige primili pogodak za 1-1 u zadnjoj akciji susreta s PAOK-om na Toumbi. U uzvratu su izgubili 2-0.

Na sve to naslonila su se i posljednja dva Dinamova susreta protiv AEK-a; Modri su gol za grčkih 2-1 u prvoj utakmici dobili u 90. minuti nakon što su vodili 1-0, a sinoćnja katastrofa apsolutni je vrhunac cijele priče. Plavi su imali 2-0 i prolazak do 90., no zatim su prosuli vodstvo u nadolazećih 10 minuta sudačke nadoknade. O odlučujućem golu Domagoja Vide nakon obranjenog penala Dominika Livakovića još će se dugo pričati…