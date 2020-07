Grčki virtuoz u Blaugrani: Nick Calathes potpisuje s Barcelonom, a ugovor će trajati do 2023.

Iz Atene u Barcelonu…

Grčko-američki playmaker Nick Calathes sve je dogovorio s Barcelonom, objavio je danas klub na svojim službenim stranicama. Ugovor će početi vrijediti nakon obavljenog liječničkog pregleda u petak, a trebao bi trajati do 30. lipnja 2023. godine.

🔥🕺 Initial agreement with @Nick_Calathes15 through to 2023

🤝 The Greek point guard will join the club pending a medical on Friday

👉 https://t.co/PI7XL9v9cC

🔵🔴 #ForçaBarça! pic.twitter.com/kRQIIiPQt7

— Barça Basket (@FCBbasket) July 9, 2020