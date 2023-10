Great success! Olmissum je također nastupio u Ligi prvaka i pobijedio Kazahstance

Ovaj tjedan ima praznički duh za sve ljubitelje futsala; osim što u Ligi prvaka možete uživati u Zagrebu gdje je Futsal Dinamo domaćin svoje skupine, isto to možete činiti i u Omišu gdje hrvatski doprvak Olmissum također dočekuje tri momčadi iz Europe i nada se plasmanu u elitnu rundu.

Iako je Dinamo doživio veliki šok i u potpuno ludoj utakmici na kraju tijesno izgubio od Lubawe, Hrvatska svejedno ima razloga za sreću; Olmissum je pobijedio kazahstanski Ayat 3-2 u utakmici prvog kola i tako na uspješan način otvorio svoju kampanju u skupini u kojoj su još i dvostruki osvajač Lige prvaka Sporting te HIT iz Kijeva.

Bila je to puno mirnija utakmica od one koju smo gledali u Draženovu domu, ali je svejedno ponudila uzbuđenja; baš kad smo mislili da će prvo poluvrijeme završiti bez golova, opovrgnuo nas je Jeremy Bukovec koji je u 20. pogodio za Olmissumovu prednost i dobar dojam na predahu, no Ayat je odgovorio u nastavku.

Luan Marcelo zabio je nakon pet minuta igre u drugom poluvremenu i vratio Kazahstance u egal, no ne zadugo; Antonio Sekulić uvalio je dva gola u 28. i 29. te tako priskrbio svojoj ekipi vrlo dobru prednost prije ulaska u posljednju četvrtinu utakmice u kojoj je Ayat opet uspio donijeti ponešto uzbuđenja. Lucas Ian smanjio je na 3-2 u 37., no Olmissum se ipak obranio i pobijedio.

Zelenima će puno značiti i vijest da je Sporting remizirao s HIT-om u drugoj utakmici skupine (2-2), a sutrašnja eventualna pobjeda nad Ukrajincima sigurno bi plasirala Olmissum u drugi krug budući da samo jedna ekipa ispada.