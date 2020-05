Greške se događaju: utakmicu FC Seoula i Gwangjua s tribina su ‘gledale’ lutke za seks

Kao i u svim drugim državama u kojima se nogomet trenutno igra, i utakmice južnokorejskog prvenstva igraju se pred praznim tribinama. Točnije, igraju se pred tribinama na kojima nema pravih navijača, a ‘pravih’ se u ovom slučaju odnosi na ljudska bića…

Utakmica između FC Seoula i Gwangjua (1-0), odigrana danas u podne po našem vremenu, s tribina su ‘gledale’ lutke, što je praksa koja je u različitim verzijama već više ili manje uspješno zaživjela i na nekim drugim lokacijama.

Međutim, u Seulu teško možemo govoriti o uspjehu. Ispostavilo se da su iz nekog razloga na tribinama završile lutke za seks.

2016 K League winners FC Seoul inadvertently used sex dolls rather than fashion mannequins to help fill empty stands this weekend. The club has apologised. Both the club and the supplier are pointing fingers at others. (It's not just COVID-19 you need to avoid catching!) #kleague pic.twitter.com/59rSU8XxYL

— Devon Rowcliffe (@WhoAteTheSquid) May 17, 2020