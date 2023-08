Guardiola potvrdio crne slutnje: ‘De Bruyne će biti out par mjeseci, o operaciji ćemo odlučiti’

Odmah na početku sezone pojavili su se problemi za Manchester City. Naime, već u 23. minuti otvaranja Premier lige protiv Burnleya, iz igre je morao ponajbolji pojedinac u engleskom i europskom prvaku, Kevin De Bruyne.

Čini se kako je belgijski fantazist obnovio svoju sad već kroničnu ozljedu zadnje lože, a druga je to utakmica u nizu da je morao van igre jer isto mu se dogodilo i u finalu Lige prvaka krajem prošle sezone. No, čini se da ga ovaj put čeka duža pauza od čak nekoliko mjeseci. Potvrdio je to i Pep Guardiola.

Španjolski stručnjak najavio je dvoboj europskog Superkupa protiv Seville u kojem definitivno De Bruynea neće biti, a u prvom kolu zamijenio ga je Mateo Kovačić. “Moramo odlučiti o njegovoj operaciji”, rekao je. “No, biti će out nekoliko mjeseci. Odlučit ćemo u narednim danima. Operacija je operacija, to bi bilo izbivanje od tri ili četiri mjeseca.” Postavlja se zato pitanje, kako će City bez ponajboljeg igrača? Sigurno da malo tko ima tako širok i dobar kadar, ali igrača De Bruyneovih kvaliteta nemoguće je zamijeniti. “Moramo kazati da je to ogroman udarac za nas, veliki izostanak. On ima specifične kvalitete bez kojih možete na utakmicu ili dvije, ali dugoročno je jako teško. No, moramo gledati naprijed i imamo alternative drukčijih kvaliteta jer Kevin je nezamjenjiv. Imamo ipak talentirane igrače koji će dobiti priliku i siguran sam da će je iskoristiti”, kaže Pep. Je li to onda šansa da se Kovačić ustali u prvih 11 najjačeg europskog sastava? Pa, zašto ne bi bila…

