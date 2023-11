Guess who’s back, back again? Bojan Bogdanović mogao bi se vratiti na NBA parkete već u subotu

Detroit je u očajnom nizu te je izgubio 15 utakmica zaredom što ga smješta na samo dno lige s 2-16. Do subote Pistonsi imaju gostovanje u New Yorku, ali onda dočekuju Cleveland Cavalierse pa glavni NBA insideri, Adrian Wojnarowski i Shams Charania, tvrde da se baš ta utakmica cilja za Bojanov povratak.

Detroit Pistons F Bojan Bogdanovic (right calf strain) could make his season’s debut as soon as Saturday vs. the Cleveland Cavaliers, sources tell ESPN. The Pistons — who’ve lost 15 straight — would be getting back a 21.6 point a game scorer from a year ago.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 30, 2023