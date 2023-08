Guess who’s back, back again: Gorica je opet dovela golmana Božidara Radoševića

Niti tri tjedna nisu prošla otkako je Gorica objavila rastanak sa svojim vratarom Božidarom Radoševićem. Stigao je on zimus kao slobodan igrač, a na kraju sezone nije došlo do nastavka suradnje. To se nije spominjalo u službenoj objavi, no zasigurno su tome kumovale i scene s Goričine proslave ostanka u ligi, gdje Radošević u dresu Marka Livaje pozdravlja Šibenik, tada i službeno zadnju momčad HNL-a.

Rastao se tako Radošević s Goricom u ne baš lijepim odnosima, barem se tako činilo izvana. No, danas je došlo do obrata, jer je turopoljski prvoligaš objavio vijest o njegovom povratku u momčad.

“Poznato lice koje ne treba dodatno predstavljati, potpisao je novi ugovor s našim klubom i priključio se treninzima”, stoji u kratkoj objavi na Goričinim društvenim mrežama. Ipak, takav se potez baš i nije dopao njenim navijačima, kojima su još uvijek u sjećanju te sporne scene s proslave opstanka. [GUESS WHO'S BACK?] ✍️ Novi igrač Gorice je vratar Božidar Radošević! Poznato lice, koje ne treba dodatno predstavljati potpisao je novi ugovor s našim klubom i priključio se treninzima. Božo, dobrodošao natrag! ❤️🖤 pic.twitter.com/sOxVAMImBk — HNK Gorica (@hnkgorica) July 8, 2023 Podsjetimo, Radošević je u Goricu stigao po raskidu ugovora s Varaždinom. Tijekom drugog dijela sezona u Velikoj Gorici, branio je u 10 susreta, od kojih dva zaključio čistom mrežom. Važan je on, dakle, bio kotačić u stroju trenera Željka Sopića na putu prema devetom mjestu u HNL-u, što je ipak prevagnulo pri njegovom povratku u već dobro poznato okruženje.

Pročitali ste sve besplatne članke ovaj mjesec. Za neograničeno čitanje Telesporta i podršku istraživačkim serijalima, odaberite jedan od paketa. Pretplatite se Već imate pretplatu? Prijavite se