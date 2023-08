Gulaš i utrkivanje: VN Mađarske ostaje u F1 kalendaru do 2032.

Formula 1 jednostavno voli stazu u Mađarskoj. Hungaroring je u kalendaru Svjetskog prvenstva od 1986., kada je postala prva staza socijalističkog bloka, a sada su organizatori dogovorili produljenje ugovora sve do 2032.

Hungaroring je imao važeći ugovor do 2027., ali danas je on produljen na još pet godina, uoči kvalifikacija za VN Mađarske. Do sljedeće godine očekuje se da će biti gotovi radovi na novoj tribini i kompleksu boksova.

Kao što je bio slučaj i svake godine od 2015. do danas, na Hungaroringu će se voziti predzadnja utrka prije ljetne stanke. Lani je na VN slavio svjetski prvak Max Verstappen, dok je 2021. u kaotičnoj utrci do svoje prve pobjede u karijeri stigao Esteban Ocon u Alpineu. “Ovo su sjajne vijesti”, kazao je izvršni direktor Formule 1 Stefano Domenicali nakon produljenja ugovora. “Riječ je o posebnoj stazi u blizini fenomenalnog grada Budimpešte, svi vozači i navijači s nestrpljenjem svake sezone čekaju ovu utrku”, dodao je. Sutra organizatori očekuju 300.000 gledatelja na tribinama, što je za 10.000 veća brojka od lanjske.

