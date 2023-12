Gužva u sredini: Istra je iskoristila Varaždinovu očajnu formu i izjednačila se na 17 bodova

Prošli su cijeli listopad i studeni, a bome i početak prosinca bez Varaždinove pobjede u HNL-u. Grozna forma Varaždinaca nastavila se i u Puli gdje je Istra 1961 kao domaćin otvorila 17. kolo, a brzo se doma oporavila od poraza od Hajduka pa je na istom terenu slavila 2-0.

Prvo poluvrijeme bilo je kudikamo sadržajnije od prvog. Već u početnoj minuti tešku ozljedu ruke doživio je Luka Hujber u svom 100. nastupu za Istru, a nakon što se izmjena obavila i igra nastavila, domaći su pokazali da su večeras raspoloženiji.

Darwin Matheus tu je prednjačio pa je sjajnim driblingom u šestoj minuti izbacio nekolicinu braniča, a onda gurnuo Anti Ercegu koji je pucao malo pokraj vratnice. Nastavilo se i nakon toga u visokom ritmu, a u 31. i 32. Varaždinci imaju najbolje šanse. Prvo je Leon Belcar iz dobre situacije od bloka tukao preko gola, a iz tog kornera je Mario Marina glavom natjerao Lovru Majkića na paradu.

Mogao je Matheus u prvom poluvremenu, slično kao Erceg protiv Hajduka, izaći iz igre jer oprošten mu je žuti karton kad je već imao jedan, a dobro je iskoristio tu drugu šansu koju je dobio. U nadoknadi prvog dijela nakon dosta odbijanja stigla je lopta do njega, a Darwin je s nekih 13 metara sjajno pogodio uz samu vratnicu za vodstvo domaćih.

Nastavak je ipak dosta mirniji i tu Varaždinci imaju inicijativu, ali nisu konkretni. Pokušavali su Domagoj Drožđek i Dimitar Mitrovski, ali u 67. minuti je sve riješeno. Antonio Maurić obavio je veći dio posla sjajnim primanjem dijagonale na prsa, a onda i proigravanjem iza leđa obrane gdje je utrčao Matej Vuk koji je lako postavio 2-0.

Nanizali su tako Varaždinci čak sedam utakmica bez pobjede u ligi, dok je Istra stigla do trećeg slavlja u zadnja četiri susreta. To znači da su momčadi sad izjednačene na 17 bodova, koliko ima i Slaven Belupo, dok je pretposljednja Lokomotiva na 16. To nam daje veliku gužvu u sredini, čak četiri momčadi unutar jednog boda…