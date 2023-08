Gvardiol je, barem po BBC-ju, sinoć bio igrač utakmice: ‘Nisam mogao zamisliti bolji početak’

Zaista veliku noć za svoju karijeru sinoć je imao Joško Gvardiol. Ovog je ljeta 21-godišnji Hrvat postao najskuplji branič svijeta, a odmah u prvom startu u početnih 11 za europskog prvaka Manchester City osvojio je trofej europskog Superkupa. I ne samo to, već je odigrao dosta dobro.

Odradio je Gvardiol utakmicu na lijevom boku, gdje se i afirmirao u Dinamu, ali promjena je to u odnosu na ono što je igrao u RB Leipzigu i što mu je prirodna pozicija stopera. No, Joška to ne brine pa ga je za predstavu i prestižni engleski BBC proglasio igračem utakmice. Jole nakon susreta i osvajanja trofeja nije krio zadovoljstvo.

“Osjećaj je fantastičan”, rekao je Englezima. “Nisam mogao ni zamisliti bolji početak. Prva utakmica od prve minute i odmah trofej, nadam se jedan od mnogih. Treba naglasiti i da se za ovaj trofej ne boriš baš svaki dan. Dobili smo priliku koju smo iskoristili, zasluženo pobijedili i sada možemo slaviti.” Gvardiol je bio u situaciji kod Sevillinog gola, ali osim toga odradio je obrambeno odličnu partiju. No, dosta toga bi izgledalo lošije da Ederson nije skinuo koji zicer pa je hrvatski branič pohvalio kolegu koji stoji iza njega. “Golman je olakšao obranama, sretan sam što ga imam iza sebe. Naši igrači svi odreda imaju kvalitetu i samopouzdanje, ali sada se trebamo koncentrirati na ligu. U subotu je Newcastle, neće biti lako, ali igramo doma uz podršku naših navijača”, zaključio je. A što kažu brojke? Sofascoreov algoritam dao je Gvardiolu jako dobrih 7,6, ali ne baš za titulu igrača utakmice. No, Gvardiol je otklonio jednu opasnost i osvojio 3/4 duela na tlu i 5/7 ukupno. Razliku je donio u napadu s 80/90 točnih dodavanja na 113 dodira s loptom, a imao je čak tri ključna dodavanja. Uspio mu je jedini pokušani dribling, a pogodio je i dvije od pet dugih lopti. Sve u svemu, jako solidan nastup i vrlo lijep početak, poticaj za dalje i za ono mnogo bitnije u budućnosti…

