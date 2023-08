Gvardiol je sretan jer više ne mora čuvati Haalanda: ‘Srećom, sada sam na njegovoj strani’

Joško Gvardiol danas je i službeno postao najskuplji branič na svijetu transferom u Manchester City. Hrvatski stoper ostvario je povijesni transfer i priključio se najboljoj momčadi na svijetu, a ubrzo je dao i prvi opširniji intervju za službene stranice engleskog i europskog prvaka.

Kako to zvuči biti Cityjev igrač?

“Zvuči dobro, napokon smo to napravili”, započeo je Gvardiol. “Dobro je biti dio ove momčadi. Bilo je vrlo jednostavno odlučiti se, pogotovo nakon savršene prošle sezone. Odlučio sam pridružiti vam se, učiti od najboljih i od najboljeg menadžera na svijetu. Posebno Kova, kad se pridružio, to je još jedan plus za mene. Sretan sam što sam tu.”

Igrao je lani protiv Cityja u Ligi prvaka s Leipzigom i nije se baš dobro proveo…

“Da budem iskren, svi su vas prošle godine željeli izbjeći”, priznao je. “Bili smo momčad koja je izvukla City u Ligi prvaka. Znali smo da će biti teško, bilo je nevjerojatno kako su igrali kod kuće, atmosfera, mirnoća na lopti… To je bio drukčiji nivo. Rekao sam nekoliko puta da zaslužujete osvojiti i sretan sam zbog toga.”

Sada se više neće morati brinuti da mora čuvati Erlinga Haalanda.

“Svi znamo što je on učinio prošle sezone, čestitam Erlingu na tome”, rekao je Gvardiol. “Lijepo je imati ga pored sebe. Prošle sezone i još ranije u Bundesligi sam igrao protiv njega, on je tvrd igrač, jak, brz, ima sve da bi postao jedan od najboljih na svijetu. Srećom, sada sam na njegovoj strani i ne moram se više brinuti o njemu.”

Gvardiol je poznat po tome da se ničega ne boji. Je lit o nešto prirodno, s čime se rodiš, ili je naučeno?

“Rekao bih da je to prirodno, kao što ste rekli. Nešto u meni što me malo čini drukčijim. Dobro je što ne razmišljam ni o čemu drugome kad sam na terenu, to sam samo ja.”

Je li mu Mateo Kovačić pomogao oko odluke o pristupanju Cityju?

“Ne baš, ne treba mi nitko reći da je ovaj klub… Svi znaju, svi žele biti dio ovog kluba. Jednom kad imaš priliku, mislim da će je svi iskoristiti. Bila je to moja odluka, razgovarao sam s Kovom o momčadi i rekao je da mu se jako sviđa i da ću uživati.”

Nakon toga je još malo porazgovarao sa Cityjevim novinarom o svojoj karijeri i počecima; to u Hrvatskoj već svi znamo napamet, a jedva čekamo vidjeti ispisivanje novog poglavlja u njegovoj karijeri…