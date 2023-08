Gvardiol: ‘Ovo je posebno za mene i moju obitelj. Bit će čudesno raditi s Pepom’

Dočekali smo taj dan — Joško Gvardiol predstavljen je u Manchester Cityju i tako je službeno postao najskuplji hrvatski nogometaš svih vremena te (vjerojatno) najskuplji branič ikada.

Sjajni hrvatski reprezentativac potpisao je ugovor na pet godina i preuzeo dres s brojem 24, a za službene stranice engleskog prvaka dao je nekoliko početnih izjava.

“Uvijek sam sanjao o tome da ću jednog dana igrati u Engleskoj”, ponovio je Gvardiol činjenicu koju je kazao i ranije. “Da ću to sada raditi u Manchester Cityju, nakon sezone koju je upravo imao, to je velika čast za mene. Svatko tko je prošle sezone gledao Manchester City zna da je to najbolja momčad na svijetu. Osvojiti trostruku krunu govori sve što trebate znati o kvaliteti koju ova momčad ima.”

Naravno, jako je uzbuđen što će surađivati s najvećim menadžerom današnjice, a neće biti jedini Hrvat u Cityjevoj svlačionici.

“Potpis za City je nešto jako posebno za mene i moju obitelj”, istaknuo je hrvatski reprezentativac. “Imati šansu za rad s Pepom Guardiolom, to će također biti čudesno. Znam da još nisam gotov igrač i siguran sam da će se moja igra još razviti pod najboljim trenerom na svijetu. Sastajanje s Mateom Kovačićem također će biti posebno. On je top igrač i nadam se da obojica možemo pomoći Cityju u ostvarivanju još jedne uspješne sezone u 2023./24., a onda još u budućnosti.”

Gvardiolove kvalitete prokomentirala je i Cityjeva struka.

“Jako smo sretni jer smo doveli Joška u Manchester City”, kazao je nogometni direktor Txiki Begiristain. “On je igrač kojeg smo pomno promatrali, mislimo da ima sjajan set vještina. Najbolji europski klubovi su ga gledali tako da je sjajna vijest to što smo ga uspjeli dovesti. Joško ima jako puno kvaliteta, sve što želite od stopera. Brz je, kompetitivan, borben, jak u zraku, impresivan u posjedu lopte, posjeduje veliku vjeru u sebe i dobar je karakter. Ljevak je, što nam pruža dobre opcije u obrani. Još je mlad, ali njegov razvoj bio je rapidan. Uvjereni smo da će se njegov rast nastaviti u Cityju kroz rad s Pepom i njegovim stožerom.”

Mi vjerujemo u isto…