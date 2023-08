Gzira United također je ušao u drugo pretkolo KL-a. Izborio je to tek u 14. seriji raspucavanja

Prava drama tek tada je zapravo krenula, jer su igrači oba sastava bili i više nego precizni. Naime, pronašli su put do mreže u uvodnih 13 serija, tek u 14. vidjeli smo promašaj. No, prije toga, valja izdvojiti i udaraca Jaya Donellyja, Gzirin vratar David Cassar pogodio u koju će stranu pucati i obranio njegov udarac. Pohrlio je tad u zagrljaj svojih suigrača, ali nije primijetio da se lopta svejedno dokotrljala do mreže.

🤯 Have you ever seen anything like this?

The keeper celebrates but the ball had a different idea…

🎦 @Glentoran pic.twitter.com/xjGiwxVKOK

— NI Football League (@OfficialNIFL) July 20, 2023