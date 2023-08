Ha, nije baš 10, ali svejedno nije malo: Ivanu Leki uručeno pet utakmica kazne

Hajdukov trener Ivan Leko neko je vrijeme čekao kaznu za svoju eskapadu na utakmici Hrvatskog nogometnog superkupa kada je zbog protesta prema sucu Dariju Belu prvo dobio žuti, a onda i crveni karton. Hajduk je kasnije izgubio od Dinama, no splitski trener ipak je vodio Bijele do pobjede tjedan dana kasnije u prvom kolu prvenstva.

Ipak, sada će malo predahnuti. Naime, HNS-ova Disciplinska komisija danas je održala sjednicu na kojoj je donijela odluku o kaznama za Superkup, a Leko je dobio zabranu obavljanja funkcije u trajanju od pet utakmica. Naravno, ima mogućnost žalbe.

“Glavni trener Hajduka, Ivan Leko, kažnjen je temeljen članka 52. Disciplinskog pravilnika HNS-a zabranom obavljanja funkcije na pet (5) prvenstvenih ili kup utakmica i novčanom kaznom u iznosu od 2.500 eura zbog psovanja i vrijeđanja glavnog suca utakmice, uslijed čega je i bio isključen”, piše na HNS-ovim službenim stranicama.

Također, oba kluba su zbog navijačkog korištenja pirotehnike dobila po 3.000 eura kazne.

Ako ste zaboravili što se dogodilo za vrijeme Lekina isključenja, to je uslijedilo nakon rasprave s Belom zbog jedne situacije u kojoj je Hajduk mislio da je dobio korner, a suđen je faul u Dinamovu korist. Osječki sudac preokrenuo je odluku asistenta, a gostujućem treneru to se nije svidjelo.

“Dogodilo se to da nije bilo bitno faul ili nefaul”, rekao je Leko netom poslije utakmice. “Pomoćni sudac daje korner, glavni sudac čeka 20-30 sekundi i hoće ispasti pametan. On vraća odluku s centra, kao, bolje je vidio od pomoćnog suca. Komentirao sam previše, zasluženi žuti karton, ali crveni ne. Ništa mu nisam rekao osobno na terenu, on dođe i daje mi crveni karton. Glumi autoritet i želi biti glavni lik. Prvih šest mjeseci su suci bili dobri, hvalio sam gdje god sam stigao, ali nervira me kad netko dođe glumiti frajera. On je došao glumiti frajera, ja sam bezveze dobio crveni karton. Za to se ne daje, on je dao i neka bude ponosan. Vjerojatno će biti 10 utakmica kazne, to me ne bi iznenadilo.”

Eto, nije 10, nego upola manje, ali svejedno je značajno. Podsjećamo, HNS je nedavno priopćio kako će vrijeđanje sudaca kažnjavati rigoroznije no dosad, a Leko je nekoliko dana kasnije izjavio da više neće komentirati suđenje niti imati takve istupe.

Dakle, kad bi kazna stupila na snagu već ovog vikenda u derbiju s Rijekom, Leko bi morao propustiti i susrete protiv Osijeka, Slavena, Rudeša i Varaždina. Međutim, treba pričekati žalbu, ako je bude, a vjerojatno hoće…