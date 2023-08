Ha, nije baš Brozo, al’ ajde: Fabrizio Romano potvrdio da Oriol Romeu prelazi u Barcelonu

No, lani se preselio natrag u Španjolsku, točnije, u Gironu. To se pokazalo dobrim potezom; Southampton je na Otoku ispao iz Premier lige, a Romeu je imao jako dobru sezonu u Gironi i privukao pozornost bivšeg kluba. Barcelona ga je željela dovesti, a to će se sada, kako kaže Fabrizio Romano, napokon i dogoditi.

Dogovor s Gironom je postignut, liječnički pregledi su već obavljeni, a njegov transfer trebao bi postati služben sljedećih sati. Romeu će se već ovaj tjedan priključiti momčadi na pripremama u SAD-u, a u drugom smjeru će, pak, zauzvrat otići Pablo Torres i to na posudbu do kraja aktualne sezone.

Barcelona are set to seal Oriol Romeu deal, here we go! 🔵🔴🇪🇸 #FCB

Agreement reached with Girona — it will include Pablo Torres’ loan until 2024.

Medical done as @JijantesFC called and it’s now time to prepare documents in order to get it signed.

Oriol joins Barça this week. pic.twitter.com/lTpuBNOWYg

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023