Haaland bi mogao sanjati Glazera, no Álvarez neće imati tih problema. City je riješio Zvezdu

Uz dužno poštovanje Crvenoj zvezdi, svi su očekivali da će aktualni europski prvak Manchester City sasvim lagodno riješiti večerašnju utakmicu prvog kola Lige prvaka protiv Beograđana.

Prema svim statističkim kategorijama, tako je i trebalo biti, ali Građani su se naposljetku prilično pomučili protiv gostiju iz Srbije — ne morate se zapitati, City je pobijedio 3-1, ali s nemalom količinom frustracije i znoja.

Prvo poluvrijeme imalo je toliko zanimljiv ishod da smo o tome morali napisati i zasebnu vijest — momčad koju vodi Pep Guardiola zabilježila je 22 udarca prema golu u prvoj polovici utakmice (najviše ikad, barem od sezone 2003./04.) uz njih sedam unutar okvira gola i jedan koji je ostao na gredi, a Zvezda je uputila jedan jedini šut uz 21 posto posjeda lopte.

Tko je vodio nakon prvih 45 minuta? Pa Zvezda, naravno.

City je stalno prijetio pa bi možda bilo i previše pisati svaku pojedinu prigodu, ali važno je napomenuti sljedeće; Omri Glazer u tom je razdoblju odigrao najbolje poluvrijeme karijere i sa sedam obrana potpuno izludio Erlinga Haalanda i društvo. Tako je, primjerice, u 15. minuti skinuo opasan Rodrijev udarac i odbio ga u korner.

Haaland je u 25. glavom tukao i pogodio gredu, a slično je četiri minute kasnije pokušao i Nathan Aké. Međutim, opet se ispriječio Izraelac koji je u 42. minuti skinuo dvije daljnje šanse domaćih nogometaša. Inače, Bernardo Silva morao je izaći iz igre u 44. zbog ozljede, a onda je uslijedio apsolutni šok na Etihadu.

Zvezda je, naime, u 45. minuti osvojila loptu, krenula u kontru i zabila iz svojeg prvog šuta prema golu — Mirko Ivanić gurnuo loptu u kontru prema Osmanu Bukariju koji je za dlaku izbjegao zaleđe i ušao u situaciju jedan na jedan s Edersonom, a onda ga matirao. Prvotno je označeno zaleđe, Zvezdin napadač uhvatio se za glavu i nije mogao vjerovati, ali nakon duge VAR provjere pogodak je potvrđen.

Pretpostavljamo da je Guardiola imao svašta za reći svojim momcima u svlačionici budući da su zabili odmah nakon povratka na teren. Haalanda gol večeras nikako nije išao, ali barem se upisao u asistente spustivši loptu Juliánu Álvarezu koji je u 47. prvo izjednačio, a onda u 60. poentirao iz slobodnog udarca iskosa.

Krivica za taj gol potpuno se, doduše, pisala Glazeru koji je dotad odigrao besprijekorno — izraelski vratar želio je boksati loptu i na kraju otišao u prazno, a ona je odsjela u mreži. City je potom nanizao još nekoliko šansi — Glazer je u procesu još jednom neutralizirao Haalanda — no Rodri je u 73. pogodio za 3-1 na Fodenovu asistenciju. Zvezdin čuvar mreže susret je završio s vrtoglavih 13 obrana, no Pepove trupe ipak su došle do traženog troboda.