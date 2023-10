Haaland je ušao u Top 20 strijelaca u povijesti Lige prvaka, a za to su mu trebala tek 33 nastupa

Prekinuo je tako Haaland post od 543 minute i zabio je u Ligi prvaka po prvi put od travnja i četvrtfinalnih susreta protiv Bayern Münchena. Suša je trajala kroz polufinalne dvoboje s Real Madridom pa u finalu s Interom, a onda i u prva dva ovosezonska susreta protiv Crvene zvezde i RB Leipziga.

🏆 Erling Haaland has now scored 37 goals in just 33 Champions League appearances.

Haaland's now 20st in the all-time top goalscorers in the competition.

…and he's just 23 – sometimes it's easy to forget what this boy is doing 🇳🇴 pic.twitter.com/u4hdaWEXCC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 26, 2023