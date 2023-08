Hajde se ti nama vrati: PSG je odlučio ponovno dovesti Xavija Simonsa nakon sezone u PSV-u

PSV je tu vijest danas objavio na svojim službenim stranicama; Simons je napustio kamp nizozemske momčadi u Austriji kako bi kompletirao povratak u PSG, a slijedi mu liječnički pregled i ponovni potpis s Parižanima. Trebao bi dogovoriti suradnju na četiri godine, spominje se odšteta od samo šest milijuna eura, a transfer insideri pišu o dvije mogućnosti koje bi mogle uslijediti.

Naime, odmah se počelo spominjati kako će Simons biti proslijeđen na posudbu u Leipzig, a to se trenutno čini kao najrealnija opcija s obzirom da Neymar i Kylian Mbappé ne namjeravaju otići. Ako, doduše, jedan od njih dvojice napusti klub, onda bi Simons vjerojatno bio zadržan na Parku prinčeva. Tako je to objasnio Fabrizio Romano….

🇳🇱 Xavi Simons in the Eredivisie last season:

⚽️ Goals – 19 🥇

🎁 Big chances scored – 15 🥇

⭐️ MOTM awards – 8 🥇

🏹 Shots – 93 🥈

🤤 Dribbles – 74 🥈

🌡️ WS Rating – 7.70 🥈 pic.twitter.com/RHoFuqC1go

— WhoScored.com (@WhoScored) July 16, 2023