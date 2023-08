Hajdučki blagoslov? I Gżira United i Tobol sinoć su opet upisali velike europske pobjede

I više je to nego solidna prednost uoči uzvrata na Zapadu Europe, za koju su najzaslužniji Brazilac Macula te domaći igrač Zachary Scerri. Inače, u slučaju prolaska Gżiri to ne bi bio najveći europski uspjeh, i lani je ovaj sastav također dospio do treće runde kvalifikacija za Konferencijsku ligu, gdje je s ukupnih 4-0 bolji ipak bio Wolfsberger AC.

No, što tek reći za fantastičan Tobolov pothvat, koji se s gostovanja kod švicarskog velikana Basela vraća s prednošću od čak 3-1. Doduše, treba napomenuti i da su Švicarci od 56. igrali s 10, a od 68. minute i sa samo devet igrača, nakon dva isključenja u nastavku. Golove za kazahstanski sastav zabijali su redom Serges Deblé, Ramazan Orazov te Islam Česnokov, a domaći su poveli preko Thierna Barryja.

FC Basel 1-3 FC Tobol

An abysmal result for last season's #UECL semi-finalists. Their hopes hang by a thread after two red cards and a simply embarrassing home defeat to Tobol. A disaster.#UECL pic.twitter.com/dvTYu1Hm2b

