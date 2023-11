Hajduk ima najviše igrača u Sofascoreovoj momčadi kola, no najbolji je ipak bio Ante Erceg

S obzirom da je Istra 1961 deklasirala Rudeš (4-0), bilo je jasno da će se nekolicina njenih igrača naći u Sofascoreovoj momčadi kola. To se i dogodilo, čak trojica su upala u tu idealnu postavu, a među njima se ponajviše ističe Ante Erceg. Još donedavno je odsluživao klupsku suspenziju, no sad se vratio te s dva gola i asistencijom doveo svoju momčad do vrlo važne pobjede.

Zato mu je pripala ocjena od čak 9,4, ali i titula najboljeg igrača u 15. kolu domaćeg prvenstva. Uz njega, iz Istre su tu još i dvostruki asistent Mateo Lisica te mladi moldavski branič Iurie Iovu. Ipak, najviše svojih predstavnika u najboljem sastavu kola ima Hajduk, u pobjedi nad Varaždinom (3-1) najviše su se istakli strijelci Zvonimir Šarlija i Filip Krovinović, ali i Marko Livaja te Yassine Benrahou.

Prvi put nakon 19. kola prošle sezone naš igrač kola je Istrin Ante Erceg! 🌟🟢🟡Erceg je bio dvostruki strijelac i… Posted by Sofascore Hrvatska on Monday, November 13, 2023 I Rijekini strijelci tijekom derbija s Dinamom (2-2) dobili su vrlo dobre ocjene te ušli u ovu postavu, a to su branič Matej Mitrović te vezni igrač Lindon Selahi. Zanimljivo, nijedan igrač maksimirskog prvoligaša nije dio idealne momčadi kola, što se nije dogodilo još od 10. runde HNL-a. Ovu postavu kompletiraju još Silvio Goričan, Lokomotivin asistent u remiju kod Osijeka (1-1) te sjajni golman Oliver Zelenika. Iako je njegov Varaždin primio tri pogotka, s čak devet obrana udaraca unutar 16 metara postavio je novi rekord hrvatskog prvenstva, barem otkako se vode detaljni podaci.

