Hajduk je ujutro počeo s prodajom ulaznica za PAOK. Do 13 sati Poljud se kompletno rasprodao

Hajduk je sinoć saznao tko će mu biti prvi suparnik na putu do Konferencijske lige, grčki predstavnik PAOK bio je bolji u dvomeču s Beitarom iz Jeruzalema. Odmah ujutro, od 9 sati, započela je i prodaja ulaznica za taj dvoboj koji je na Poljudu zakazan za idući četvrtak, 10. kolovoza.

Samo četiri su sata trebala Hajdukovim navijačima da se čitav kapacitet i sve raspoložive karte rasprodaju, pa će tako poljudski stadion biti kompletno popunjen. Nastavak je to sjajne atmosfere koja i ovog ljeta vlada oko Hajduka, nakon što je prošle nedjelje u Jadranskom derbiju s Rijekom (1-0) također bio iskorišten i popunjen čitav kapacitet.

U ovom trenutku nema više dostupnih ulaznica i raspoloživih mjesta za utakmicu Hajduk – PAOK na Poljudu. 🚫🎟️🏟️ U samo četiri sata zauzeta su sva mjesta koja su bila u slobodnoj prodaji. 🙌🙌🙌❤️💙 pic.twitter.com/IeMFlYYhnx — HNK Hajduk Split (@hajduk) August 4, 2023

No, za sve one koji nisu imali sreće ili spretnosti pri nabavi ulaznica za PAOK, postoji i mali tračak nade. Naime, ako i kad stigne zabrana prodaje karata za gostujući sektor, baš kao što je to UEFA odredila i za dvomeč Dinama i AEK-a, Hajduk bi u prodaju mogao pustiti i dodatni kontingent ulaznica, no to je još sve zasad samo u sferi špekulacija.

Inače, prva utakmica s PAOK-om zakazana je za 10. kolovoza u 21 sat, a uzvrat je u Solunu tjedan dana poslije, s početkom u 19:30 sati.