Hajdukov as Trajkovski zabio je u pobjedi Makedonije. Prvi mu je to gol nakon pet mjeseci

42' GOAL, TRAJKOVSKI!

Brilliant work from Elmas to breeze past the Armenian midfield. Then sets up Trajkovski who takes a great first touch & finishes well.

🇲🇰 1-0 🇦🇲 #MKDARM pic.twitter.com/IVBC4cQb8R

— Football Macedonia (@MacedonianFoot_) October 17, 2023

U nastavku su njegovi suigrači samo potvrdili pobjedu, najprije je zabio Milan Ristovski, pa potom i Erdon Daci, da bi Eduard Spertsjan postigao utješni pogodak za Armence. Za tu je reprezentaciju ovo posljednja provjera uoči završnice kvalifikacija za Euro 2024. godine, odnosno ogleda s Walesom te Hrvatske, koji je zakazan za 21. studenoga na Maksimiru.