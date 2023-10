Hajdukov Noa Skoko jedini je Hrvat uvršten u The Guardianov izbor najvećih svjetskih talenata

Upravo je objavljen Next Generation 2023, The Guardianov prestižni izbor najvećih svjetskih nogometnih talenata koji u tekućoj kalendarskoj godini navršavaju 17. Jedini Hrvat među 60 imena na ovogodišnjoj listi je Hajdukov Noa Skoko.

“Najsjajniji hrvatski talent svoje generacije zapravo dolazi iz Australije — a rođen je u Engleskoj, gdje je njegov otac Josip, bivši Socceroo hrvatskog podrijetla, igrao za Wigan i Stoke”, za The Guardian piše Telesportov glavni urednik Aleksandar Holiga, koji pokriva šire područje regije u izboru Next Generation. “Noa je dosta sličan tati po pitanju igračkog stila i kao box-to-box veznjak može pridonijeti mnogo u oba smjera, ali bi, ostvari li svoj ogromni potencijal, mogao dosegnuti višu razinu.” Članak donosi i citat Tonija Golema, bivšeg Skokina trenera u Hajdukovim juniorima, koji kaže: “Nernormalan je talent što se tiče kreacije, igre u fazi napada, nogometnog razmišljanja. On se ne gasi, cijelu utakmicu trči.”

Skoko se Hajduku pridružio u ljeto 2022. iz australskog North Geelonga. Bio je član Hajdukove juniorske momčadi koja je došla do finala UEFA-ine Lige mladih, pobjedivši na tom putu Šahtar, Manchester City, Borussiju Dortmund i Milan. Sada je ključni igrač među juniorima i hrvatski U17 reprezentativac.

Next Generation se organizira od 2014. i u njemu se tijekom ovih 10 godina pojavilo 14 hrvatskih igrača; između ostalih, bili su tu Nikola Vlašić, Ante Ćorić, Mario Vušković i Joško Gvardiol. Prošle je godine jedini Hrvat na popisu bio Bayernov Lovro Zvonarek, a godinu ranije (tada još Hajdukov) Marko Brkljača, danas dinamovac na posudbi u Aluminiju iz Kidričeva. Ranijih je godina među domaćim klubovima Dinamo uvelike prednjačio po zastupljenosti u izboru i imao je svog igrača na njemu gotovo svake godine kao malo koji drugi klub na svijetu, ali ovo je već treća godina zaredom da nije uvršten nijedan igrač hrvatskog prvaka. Za one koji manje pažljivo čitaju, odgovor na pitanje zašto na listi nema Luke Vuškovića vrlo je jednostavan: zato što je premlad. Hajdukov supertalent koji je nedavno potpisao za Tottenham 2007. je godište i tek će nagodinu u veljači navršiti 17, što znači da će tek nagodinu i konkurirati za izbor — kao i, primjerice, Barcelonin Lamine Yamal. Next Generation sastavlja The Guardianova globalna mreža suradnika, koji kroz cijelu godinu prate mlade igrače. Mnoge današnje superzvijezde pojavljivale su se u Next Generationu; između ostalih Erling Haaland, Gianluigi Donnarumma, Vinicius Junior, Gavi, Hviča Kvarachelija… Igrači s trenutno najvećim profilom na ovogodišnjoj listi su Brazilac Endrick iz Palmeirasa (već ga je kupio Real Madrid za 37,5 milijuna eura, prelazi nagodinu), Francuz Warren Zaïre-Emery (PSG) te Julien Duranville, Belgijanac iz Borussije Dortmund. Također je na listi i Oliver Lukić iz Red Bull Salzburga, odnosno Lieferinga. Riječ je Austrijancu hrvatskog podrijetla koji se spominjao u kontekstu možebitne promjene državljanstva i nastupanja za mlađe kategorije Vatrenih. Ovdje možete pogledati kompletni izbor, kao i godišnji update za svakog od prethodno odabranih talenata, hrvatskih i svjetskih.

