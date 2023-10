Hajdukov trener Leko osvrnuo se i na dojam koji je ostavio sudac Pajač: ‘Bio je loš’

Hajduk je danas upisao pobjedu u najvećem hrvatskom derbiju; pogotkom Emira Sahitija svladao je Dinamo i otišao na plus pet u odnosu na najveće rivale s igračem više, a Ivan Leko imao je puno medijskih dužnosti nakon utakmice. Na konferenciji za medije ponovio je nekoliko teza na koje se osvrnuo u izjavi za televiziju, ali ondje su se načele i neke nove teme.

Na primjer, suđenje. Hajdukova trenera upitali su kakvo je, prema njegovu mišljenju, bilo dijeljenje pravde; glavni sudac bio je Igor Pajač i publika je nekoliko puta prilično negodovala na njegove odluke, a Leko je po tom pitanju bio poprilično otvoren.

“Bio je loš”, rekao je Leko, a njegove izjave prenosi Dalmatinski portal. “Mene to nervira i nitko to ne smije reći. Na 50-50 svaka je njihova. Naš svaki faul je žuti karton. Gledao sam utakmicu Tottenham – Liverpool. Sudac je pogriješio, ali su se ispričali. Volio bih da tako i ovdje kažu, ali to se neće dogoditi.”

Pajaču je ovo bio drugi uzastopni derbi koji je sudio, a Hajduk dosad nije izgubio u prvenstvenim susretima s Dinamom kad bi on puhao u zviždaljku. Prvi put je sudio najveću utakmicu hrvatskog nogometa u svibnju 2021. kada je na Poljudu završilo 1-1, onda je delegiran gotovo godinu dana kasnije na istom mjestu prilikom minimalne Hajdukove pobjede (1-0), treći je put opet završilo neriješeno (1-1), a zadnji derbi koji ga je zatekao prije večerašnjeg onaj je iz prvog kola aktualne sezone kada je Hajduk slavio u posljednjim minutama (2-1). Sudio je Pajač i prošlogodišnji Superkup; tada je prošlo bolje za Dinamo, koji je tada trijumfirao boljim izvođenjem udaraca s bijele točke. Te su utakmice uvijek škakljive…

Pročitali ste sve besplatne članke ovaj mjesec. Za neograničeno čitanje Telesporta i podršku istraživačkim serijalima, odaberite jedan od paketa. Pretplatite se Već imate pretplatu? Prijavite se