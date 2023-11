Hajdukovci, fali vam Awaziem? Dobra forma u Portugalu vratila ga je u reprezentaciju

Vrlo dobro; u dosadašnjem dijelu sezone odigrao je 12 utakmica u svim natjecanjima bez konkretnog učinka, ali zato je zacementiran u prvoj postavi. U svim dosadašnjim kolima Primeire odigrao je svih 90 minuta, a takva mu je redovitost ponovno otvorila vrata nigerijske reprezentacije za koju broji već 30 nastupa i jedan pogodak.

Chidozie Awaziem expressed the Super Eagles determination to secure a spot in the 2026 FIFA World Cup#supereagles #awaziem #2026fifaworldcup pic.twitter.com/4XMV8AOoo9

— Soccernet.ng (@soccernet_ng) November 15, 2023