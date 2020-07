Halo Bing, može novi rekord? Messi je upisao novu asistenciju i izbrisao Xavija iz udžbenika

Dva gola i asistencija za kraj sezone u Primeri…

Neki bi sugerirali da Lionel Messi igra jednu od svojih slabijih sezona, ali pogledajte tu statistiku: 25 pogodaka i 21 asistencija, dakle učinak od 46 golova+asistencija u 33 prvenstvene utakmice ove sezone. Suludo.

Messi je danas srušio još jedan rekord; Barcelona je s 5-0 isprašila Alaves, a kapetan je, osim što se dvaput upisao među strijelce, asistirao Ansuu Fatiju za prvi gol. Time je upisao 21. ligašku asistenciju i tako skinuo s trona Xavija.

Lionel Messi makes it 21 assists for the season, overtaking Xavi to set a new La Liga record 🙌 pic.twitter.com/lNjtWQ32SB

Messi je već neko vrijeme najbolji asistent (i, naravno, najbolji strijelac) u povijesti Primere, a sada je postao i nogometaš s najvećim brojem asistencija u jednoj sezoni. Rekord je do danas nosio njegov suigrač s 20, još tamo u sezoni 2008./2009.

Utakmica nije baš ništa odlučivala rezultatski, ali povratak golgeterske forme za Messija bit će ozbiljan vjetar u leđa za Barcelonu uoči osmine finala Lige prvaka protiv Napolija.

Fati je odigrao još jednu dobru utakmicu, Frenkie de Jong nastavio je skupljati minutažu nakon ozljede, a Riqui Puig se sada već etablirao kao prvotimac. Ako pronađu zajednički jezik s Messijem, ne otpisujte Barcelonu u Ligi prvaka.

This has probably been Messi’s worst season for years. He has scored 25. And given 21 (?22) assists.

— Sid Lowe (@sidlowe) July 19, 2020