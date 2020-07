Hamilton će u VN Mađarske krenuti s prve pozicije nakon što je 90. put bio najbrži u kvalifikacijama

Šesterostruki i aktualni svjetski prvak u Formuli 1 Britanac Lewis Hamilton krenut će s prve startne pozicije u nedjeljnu utrku za Veliku nagradu Mađarske, treću ovosezonsku postaju Svjetskog prvenstva.

Hamilton je do svog drugog ovosezonskog, a 90. pole positiona u karijeri stigao dovezavši svoj Mercedes s boljim vremenom od momčadskog kolege i trenutačno vodećeg u redoslijedu vozača Finca Valtterija Bottasa.

CLASSIFICATION: END OF Q3 ⏱️

A 90th career pole for @LewisHamilton as @RacingPointF1 lock out the second row 👀#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/Ei12EbLElH

— Formula 1 (@F1) July 18, 2020