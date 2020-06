Hamilton o bitki protiv rasizma: “Svi vi koji se borite, vidim vas i odmah sam uz vas!”

Lewis Hamilton jedini je tamnoputi vozač u Formuli 1 i posebno su ga se dojmili događaji vezani uz rasnu nejednakost koji se proteklih tjedana događaju u SAD-u.

Šesterostruki svjetski prvak vrlo je principijelno i hrabro prozvao sve u F1 koji se nisu oglasili nakon policijskog ubojstva Georgea Lloyda i prosvjeda protiv rasizma i policijske brutalnosti koji su uslijedili nakon čega su gotovo svi vozači digli glas i podržali Black lives matter pokret.

Hamilton ima istančan osjećaj za društvenu pravdu; godinama se zalaže za odgovornost prema okolišu i bori protiv globalnog zatopljenja, a sigurno nije lako biti tamnoputi vozač u sportu u kojem dominiraju bijeli muškarci, kao što je i sam rekao.

“For those of you who are out there fighting, know that i see you and i am right by your side.” pic.twitter.com/EAQ3vNemjk

