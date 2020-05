Hamilton priznaje da se propitkuje ima li smisla nastaviti voziti. Onda se, srećom, predomisli

Sezona u kojoj je trebao braniti naslov najboljeg i napasti sedmu titulu svjetskog F1 prvaka još je na čekanju, a Lewis Hamilton na trenutke u borbi sa samime sobom.

Da koronavirus nije poremetio uobičajeni životni ritam iza nas bi bilo već sedam odrađenih utrka, najbolji vozači natjecanja već bi se odvojili od nekonkurentnih i ostvarivali bi svoje ambicije. No, tih sedam utrka nije odrađeno, a znano je da ih je već ukupno deset u kalendaru natjecanja odgođeno ili otkazano.

'Should i continue racing?' Lewis Hamilton reveals lockdown low.

'I have days when i wake up and feel groggy, i don't feel motivated to work out. I feel, 'Jeez, where are we going? What's next? Should i continue racing?'https://t.co/YquruxfZnN pic.twitter.com/4EjCKDYdgA

— AFP_Sport (@AFP_Sport) May 24, 2020