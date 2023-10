Hammer Time sve do 2030.: Jarrod Bowen potpisao je višegodišnji ugovor s West Hamom

"I want to stay here and I want to stay here for the rest of my career" ⚒️

Gledajući, pak, njegov čitavi staž u West Hamu, u 167 utakmica ima 45 zgoditaka te čak 33 asistencije, odnosno praktički u svakoj drugoj utakmici sudjeluje u golu svoje momčadi.

“Vrlo sam zadovoljan zbog novog ugovora, svi znaju koliko klub znači meni i cijeloj mojoj obitelji. Uživam u svakom trenutku ovdje, osvajanje Konferencijske lige prošle sezone bilo je fantastično, a pobjednički gol koji sam zabio u posljednjoj minuti pamtit ću zauvijek. Taj osjećaj želimo iznova osjetiti te zajedno s našim navijačima stvarati nove uspomene”, kazao je Bowen ovom prilikom.

Tim se pogotkom iz praškog finala protiv Fiorentine (2-1) zauvijek upisao u West Hamovu povijest. No, očito još nije gotov, ima još stranica za ispisati…