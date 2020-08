Hardenov povratnički šou: predvodio Houstonov preokret u ludoj utakmici protiv Dallasa

Novo okruženje, stari James Harden.

Dallas predvođen Lukom Dončićem koji je ubilježio svoj 23. triple-double u karijeri sinoć je protiv Houstona imao prednost od sedam razlike 45 sekundi prije kraja regularnog tijeka utakmice. Međutim, susret je na kraju otišao u produžetke: standardno raspoloženi Harden prvo je utrpao tricu 21 sekundu prije kraja, Dončić ju je promašio na drugoj strani, a u redanju slobodnih bacanja Houstonov bradonja imao je priliku utrpati dva pri rezultatu 139-136. Ubacio je prvo i promašio drugo, a njegov otpadak pod košem je potom ubacio Robert Covington.

Rocketsi su u produžetku tijesno slavili u ogledu s ukupno 302 poena (153-149), a Harden je bio njegovo prvo ime. U premijernom nastupu unutar NBA ‘balona’ Houstonov mag ubacio je ukupno 49 poena (od kojih 42 u regularnom dijelu), zabilježio devet skokova, osam asistencija, tri blokade i jednako toliko ukradenih lopti, a šut iz igre bio mu je izvrstan (14 od 20, s tim da mu je za dva bio stopostotan).

Harden je tako postao četvrti igrač u ligaškoj povijesti koji je odigrao 20 utakmica s 40 ili više poena u nekoliko sezona, čime se pridružio Wiltu Chamberlainu, Michaelu Jordanu i Elginu Bayloru. Drugi najproduktivniji individualac kod Rocketsa bio je, naravno, Russell Westbrook s 31 poenom, 11 skokova i osam asistencija.

Tonight is the 7th time James Harden has scored 15+ pts in the 1st quarter this season.

That ties Anthony Davis and Luka Doncic for most in the NBA. pic.twitter.com/cXS5xnq84o

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) August 1, 2020